Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı

Bu soruya dünyaca ünlü bir hamburger firmasının çalışanı cevap verdi. Patatesinin lezzetiyle dünyada nam salan firmanın müşterilerin görmediği yüzünde bakın neler yaşanıyormuş?

Fast food devi çalışanı, en iyi hizmeti alabilmek için nasıl sipariş vereceğiniz konusunda birkaç ipucu verdi.

İngiltere'de dev dast food zincirinin bir personeli, içecek sipariş ederken buz istemekten kaçındığını ve patates kızartması isterken kesinlikle tuzsuz sipariş ettiğini belirtti.

EN İYİ PATATESİ YEMEK İSTİYORSANIZ BUNU YAPIN Ünlü firmanın patatesinin lezzeti herkes tarafından dillere destan olmuş durumda. Bu nedenle dükkanlarda patatesler her an satılmaya hazır bir şekilde, tuzlu olarak hazırlanıyor. Maalesef ki bolca kızartıldığı için tuzlanıp kenarda bekletiliyor. Öyle ki yeni sipariş geldiğinde kızgın yağa 20 saniye bastırılıp ikram ettikleri oluyor.

Dev firma çalışanı ise çözümü şu şekilde sunuyor: Sipariş verirken "Tuzsuz patates istiyorum, lütfen yeni kızartın." demeyi unutmayın. Bunu yapmak zorundalar :) Tuzu ayrıca istediğiniz takdirde taze patates kızartması yiyebileceksiniz.

İÇECEKLERİNİZİ BUZLU İSTEMEYİN! Dev firma çalışanı buzlu içecek siparişi vermekten kaçındığını ve herkesin de kaçınması gerektiğini belirtti.

"Buz yapmak için kullanılan su değil. Bu makine. Steril değil ve maalesef sık temizlenmiyor. İçeceklerinizi buzlu istemeyin." diyen fast food zinciri çalışanı ürünlerin en lezzetli yenilebileceği zamanı da paylaştı.