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Dünyaca ünlü isimden Diriliş Ertuğrul yıldızına iltifat

05.02.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü isimden Diriliş Ertuğrul yıldızına iltifat

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldız isimlerinden Gülsim Ali, Pakistanlı aktris Ayeza Khan’a Türkçe öğretiyor.

Türkiye’yi ziyaret eden Pakistanlı aktris Ayeza Khan, Diriliş Ertuğrul dizisinin Aslıhan Hatun’u Gülsim Ali ile Pakistanlı bir markanın çekimleri için iş birliği yaptı.

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Önde gelen Pakistanlı aktris Ayeza Khan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etti ve Türk yıldız Gülsim Ali, diğer ismiyle Aslıhan Hatun ile Pakistanlı bir markanın çekimleri için iş birliği yaptı.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gülsim Ali’nin fotoğrafının altına yorum yapan Ayeza Khan, Gülsim Ali’ye iltifat ederek "Güzel" yazdı. Ayeza Khan’ın yaptığı yorum, Gülsim Ali’nin kendisine Türkçe öğrettiğine dair yorumlara neden oldu. Gelen söylentiler arasında Ayeza Khan’ın Türkiye’deki projelerde rol almak için Türkçe öğrendiği de var.

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