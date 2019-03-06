Dünyaca ünlü isimlerin yeni trendi: Küvette poz

Makyajsız poz verme, sütyensiz dolaşma, bornozla şov yapma ve dahası zaman zaman bir akım olarak karşımıza çıktı. Ve hatta çıkmaya da devam ediyor.

Şu sıralarsa dünyaca ünlü isimler arasında küvette poz verme akımı başladı. Lauren Goodger'dan Emily Ratajkowski'ye kadar dünyaca ünlü isimler banyo selfie'si çekip Instagram hesaplarından paylaşıyor.

Demeye gerek yok tuhaf ötesi bir trend ama işte ünlüler yapınca önü de anılamıyor. İşte ünlülerin bazı küvet pozları: