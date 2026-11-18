The Game Awards'ın 2026 yılı adayları açıklandı. Rockstar'ın uzun süredir beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6), toplam 8 adaylıkla öne çıktı.

Yılın Oyunu (Game of the Year) kategorisinde GTA 6'nın rakipleri 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem ve The Legend of Zelda: Ocarina of Time oldu.

GTA 6 HENÜZ ÇIKMADAN NASIL ADAY GÖSTERİLDİ?

GTA 6'nın adaylıklarıyla ilgili en dikkat çekici ayrıntı, oyunun henüz piyasaya sürülmemiş olması. Rockstar'ın merakla beklenen yapımının 19 Kasım 2026'da (bu gece), yani adayların açıklanmasından iki gün sonra çıkması planlanıyor.

The Game Awards'ın uygunluk kurallarına göre oyunların 20 Kasım 2026'da Pasifik saatiyle 21.00'e kadar ticari olarak satışa sunulmuş olması gerekiyor. Planlanan 19 Kasım çıkışıyla GTA 6, takvim bakımından bu koşula bir günlük farkla uygun görünüyor.

Dolayısıyla GTA 6'nın aday gösterilmesi teknik açıdan kurallara uygun. Bununla birlikte, henüz oyuncularla buluşmamış bir yapımın ödül jürisi tarafından ne kadar kapsamlı değerlendirilebildiği belirsizliğini koruyor.

GTA 6'NIN İNCELEME KOPYALARI JÜRİYE GÖNDERİLDİ Mİ?

The Game Awards'da 100'den fazla medya ve içerik üreticisi mecrasından oluşan bir jüri oy kullanıyor. Yayıncıların, erken değerlendirme yapılabilmesi amacıyla jüriye katılan yayınlara inceleme kopyaları göndermesine izin veriliyor.

Insider Gaming, GTA 6'nın inceleme kopyalarının ekim ayının sonlarında dağıtıldığını ve oyunla ilgili incelemelerin bugün yayımlanmasının beklendiğini bildirdi.

Ancak Rockstar, bu bilgileri kamuoyuna açık şekilde doğrulamadı. Ayrıca jüri üyelerinden kaçının oyuna erken erişim sağladığı ve oy verme sürecinden önce GTA 6'yı ne kadar kapsamlı oynadığı da bilinmiyor.

Karşılaştırmak gerekirse Grand Theft Auto V, Eylül 2013'te piyasaya sürülmesinden yaklaşık üç ay sonra, 2013 Spike VGX töreninde Yılın Oyunu ödülünü kazanmıştı. Söz konusu tören, 2014 yılında başlayan günümüzdeki The Game Awards organizasyonundan önce düzenlenmişti.

NINTENDO 12 ADAYLIKLA YAYINCILAR ARASINDA ZİRVEDE

The Game Awards 2026'da yayıncılar arasında en fazla adaylığı Nintendo elde etti. Şirket, toplam 12 adaylıkla ilk sırada yer aldı.

GTA 6'nın ardından Control Resonant ve Resident Evil Requiem de altışar adaylık elde etti. Phantom Blade Zero ise yaratıcı ve teknik kategorilerde öne çıkan diğer oyunlar arasında yer aldı.

Öte yandan GTA 6, Clair Obscur: Expedition 33'ün adaylık başarısını geride bırakamadı. The Game Awards 2025'te 11 farklı kategoride toplam 13 adaylık elde eden oyun, Yılın Oyunu dahil 9 ödül kazanmıştı.

THE GAME AWARDS 2026 ADAYLARININ TAM LİSTESİ

YILIN OYUNU (GAME OF THE YEAR)

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

EN İYİ OYUN YÖNETİMİ (BEST GAME DİRECTİON)

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Pragmata

Resident Evil Requiem

EN İYİ HİKÂYE ANLATIMI (BEST NARRATİVE)

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

The Blood of Dawnwalker

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ (BEST ART DİRECTİON)

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Mouse: P.I. for Hire

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

EN İYİ BESTE VE MÜZİK (BEST SCORE AND MUSİC)

Ace Combat 8: Wings of Theve

Grand Theft Auto VI

Mixtape

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

EN İYİ SES TASARIMI (BEST AUDİO DESİGN)

Ace Combat 8: Wings of Theve

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

Star Wars: Galactic Racer

EN İYİ PERFORMANS (BEST PERFORMANCE)

Angela Sant'Albano — Resident Evil Requiem

Liam McIntyre — Marvel's Wolverine

Manni L. Perez — Grand Theft Auto VI

Patrick Gibson — 007 First Light

Rahul Kohli — Saros

ETKİ YARATAN OYUNLAR (GAMES FOR IMPACT)

Big Walk

Cairn

Forever Ago

Life is Strange: Reunion

lily's world XD

Mixtape

EN İYİ DEVAM EDEN OYUN (BEST ONGOİNG GAME)

ARC Raiders

Final Fantasy XIV

Fortnite

No Man's Sky

The Witcher 3: Wild Hunt

EN İYİ TOPLULUK DESTEĞİ (BEST COMMUNİTY SUPPORT)

Crimson Desert

Helldivers 2

No Man's Sky

The Witcher 3: Wild Hunt

Warframe

EN İYİ BAĞIMSIZ OYUN (BEST INDEPENDENT GAME)

Big Walk

Cairn

Denshattack!

Mewgenics

Mina the Hollower

EN İYİ İLK BAĞIMSIZ OYUN (BEST DEBUT INDİE GAME)

Dressmaker

Esoteric Ebb

Orbitals

Replaced

Silver Pines

EN İYİ MOBİL OYUN (BEST MOBİLE GAME)

Arknights: Endfield

Monster Hunter Outlanders

Neverness to Everness

Pokémon Champions

Where Winds Meet

EN İYİ VR/AR OYUNU (BEST VR/AR GAME)

Forefront

Into the Radius 2

Little Nightmares VR: Altered Echoes

Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City

Thief VR: Legacy of Shadow

EN İYİ AKSİYON OYUNU (BEST ACTİON GAME)

Ace Combat 8: Wings of Theve

Gears of War: E-Day

Onimusha: Way of the Sword

Phantom Blade Zero

Saros

EN İYİ AKSİYON/MACERA OYUNU (BEST ACTİON/ADVENTURE GAME)

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Pragmata

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

EN İYİ ROL YAPMA OYUNU (BEST RPG)

Final Fantasy Resonance

Fire Emblem: Fortune's Weave

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

The Blood of Dawnwalker

Trails in the Sky 2nd Chapter

EN İYİ DÖVÜŞ OYUNU (BEST FİGHTİNG GAME)

2XKO

Avatar Legends: The Fighting Game

Invincible VS

Marvel Tōkon: Fighting Souls

My Hero Academia: All's Justice

EN İYİ AİLE OYUNU (BEST FAMİLY GAME)

Big Walk

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Nintendo Switch Sports Resort

Pokémon Pokopia

Yoshi and the Mysterious Book

EN İYİ SİMÜLASYON/STRATEJİ OYUNU (BEST SİM/STRATEGY GAME)

Mewgenics

Planet Zoo 2

Pokémon Pokopia

Slay the Spire 2

Star Wars: Zero Company

EN İYİ SPOR/YARIŞ OYUNU (BEST SPORTS/RACİNG GAME)

EA Sports FC 27

Forza Horizon 6

Nintendo Switch Sports Resort

Screamer

Star Wars: Galactic Racer

EN İYİ ÇOK OYUNCULU OYUN (BEST MULTİPLAYER GAME)

Big Walk

Call of Duty: Modern Warfare 4

Gears of War: E-Day

Marathon

Meccha Chameleon

Orbitals

EN İYİ UYARLAMA (BEST ADAPTATİON)

Cyberpunk: Edgerunners 2

Fallout — Season 2

Mortal Kombat II

Resident Evil

The Super Mario Galaxy Movie

EN ÇOK BEKLENEN OYUN (MOST ANTİCİPATED GAME)

Fable

Final Fantasy VII Revelation

God of War Laufey

Resident Evil Veronica

The Witcher 4

ERİŞİLEBİLİRLİKTE YENİLİKÇİLİK (INNOVATİON İN ACCESSİBİLİTY)

Assassin's Creed Black Flag Resynced

Forza Horizon 6

Gears of War: E-Day

Marvel's Wolverine

Rhythm Heaven Groove

EN İYİ ESPOR OYUNU (BEST ESPORTS GAME)

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

EN İYİ ESPOR OYUNCUSU (BEST ESPORTS ATHLETE)

Chovy — Gen.G

donk — Team Spirit

Erde — LOUD

Yatoro — Team Spirit

ZywOo — Team Vitality

EN İYİ ESPOR TAKIMI (BEST ESPORTS TEAM)

Gen.G — League of Legends

LOUD — Valorant

Team Falcons — Counter-Strike 2

Team Falcons — Rocket League

Team Spirit — Dota 2

Team Vitality — Counter-Strike 2

YILIN İÇERİK ÜRETİCİSİ (CONTENT CREATOR OF THE YEAR)

CDawg

Cellbit

iShowSpeed

LilSimsie

OhnePixel

EN İYİ KULLANICI YAPIMI İÇERİK (BEST USER CREATİON)

A Dream of Silence: Revamped — Baldur's Gate 3

Create Aeronautics — Minecraft

NoPixel V — Grand Theft Auto Online

Star Wars Droid Tycoon — Fortnite

TTK Testing — Roblox

THE GAME AWARDS 2026 NE ZAMAN? OYLAR NASIL KULLANILACAK?

The Game Awards 2026 kazananları, 10 Aralık 2026'da Los Angeles'taki Peacock Theatre'da düzenlenecek törende açıklanacak.

Ödül sonuçlarının yüzde 90'ını jüri oyları, kalan yüzde 10'unu ise halk oylaması belirleyecek.

GTA 6'nın 8 adaylığıyla törene damga vurabileceği konuşulurken, isteyenler de destekledikleri yapımlar için oy kullanabilecek.

Halk oylaması, 9 Aralık 2026'da Pasifik saatiyle 18.00'e kadar The Game Awards'ın resmi internet sitesi üzerinden devam edecek.

Kaynak: Notebookcheck.net