The Game Awards'ın 2026 yılı adayları açıklandı. Rockstar'ın uzun süredir beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6), toplam 8 adaylıkla öne çıktı.
Yılın Oyunu (Game of the Year) kategorisinde GTA 6'nın rakipleri 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem ve The Legend of Zelda: Ocarina of Time oldu.
GTA 6 HENÜZ ÇIKMADAN NASIL ADAY GÖSTERİLDİ?
GTA 6'nın adaylıklarıyla ilgili en dikkat çekici ayrıntı, oyunun henüz piyasaya sürülmemiş olması. Rockstar'ın merakla beklenen yapımının 19 Kasım 2026'da (bu gece), yani adayların açıklanmasından iki gün sonra çıkması planlanıyor.
The Game Awards'ın uygunluk kurallarına göre oyunların 20 Kasım 2026'da Pasifik saatiyle 21.00'e kadar ticari olarak satışa sunulmuş olması gerekiyor. Planlanan 19 Kasım çıkışıyla GTA 6, takvim bakımından bu koşula bir günlük farkla uygun görünüyor.
Dolayısıyla GTA 6'nın aday gösterilmesi teknik açıdan kurallara uygun. Bununla birlikte, henüz oyuncularla buluşmamış bir yapımın ödül jürisi tarafından ne kadar kapsamlı değerlendirilebildiği belirsizliğini koruyor.
GTA 6'NIN İNCELEME KOPYALARI JÜRİYE GÖNDERİLDİ Mİ?
The Game Awards'da 100'den fazla medya ve içerik üreticisi mecrasından oluşan bir jüri oy kullanıyor. Yayıncıların, erken değerlendirme yapılabilmesi amacıyla jüriye katılan yayınlara inceleme kopyaları göndermesine izin veriliyor.
Insider Gaming, GTA 6'nın inceleme kopyalarının ekim ayının sonlarında dağıtıldığını ve oyunla ilgili incelemelerin bugün yayımlanmasının beklendiğini bildirdi.
Ancak Rockstar, bu bilgileri kamuoyuna açık şekilde doğrulamadı. Ayrıca jüri üyelerinden kaçının oyuna erken erişim sağladığı ve oy verme sürecinden önce GTA 6'yı ne kadar kapsamlı oynadığı da bilinmiyor.
Karşılaştırmak gerekirse Grand Theft Auto V, Eylül 2013'te piyasaya sürülmesinden yaklaşık üç ay sonra, 2013 Spike VGX töreninde Yılın Oyunu ödülünü kazanmıştı. Söz konusu tören, 2014 yılında başlayan günümüzdeki The Game Awards organizasyonundan önce düzenlenmişti.
NINTENDO 12 ADAYLIKLA YAYINCILAR ARASINDA ZİRVEDE
The Game Awards 2026'da yayıncılar arasında en fazla adaylığı Nintendo elde etti. Şirket, toplam 12 adaylıkla ilk sırada yer aldı.
GTA 6'nın ardından Control Resonant ve Resident Evil Requiem de altışar adaylık elde etti. Phantom Blade Zero ise yaratıcı ve teknik kategorilerde öne çıkan diğer oyunlar arasında yer aldı.
Öte yandan GTA 6, Clair Obscur: Expedition 33'ün adaylık başarısını geride bırakamadı. The Game Awards 2025'te 11 farklı kategoride toplam 13 adaylık elde eden oyun, Yılın Oyunu dahil 9 ödül kazanmıştı.
THE GAME AWARDS 2026 ADAYLARININ TAM LİSTESİ
YILIN OYUNU (GAME OF THE YEAR)
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
EN İYİ OYUN YÖNETİMİ (BEST GAME DİRECTİON)
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Phantom Blade Zero
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
EN İYİ HİKÂYE ANLATIMI (BEST NARRATİVE)
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil Requiem
- The Blood of Dawnwalker
EN İYİ SANAT YÖNETİMİ (BEST ART DİRECTİON)
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Mouse: P.I. for Hire
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
EN İYİ BESTE VE MÜZİK (BEST SCORE AND MUSİC)
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Grand Theft Auto VI
- Mixtape
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
EN İYİ SES TASARIMI (BEST AUDİO DESİGN)
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil Requiem
- Star Wars: Galactic Racer
EN İYİ PERFORMANS (BEST PERFORMANCE)
- Angela Sant'Albano — Resident Evil Requiem
- Liam McIntyre — Marvel's Wolverine
- Manni L. Perez — Grand Theft Auto VI
- Patrick Gibson — 007 First Light
- Rahul Kohli — Saros
ETKİ YARATAN OYUNLAR (GAMES FOR IMPACT)
- Big Walk
- Cairn
- Forever Ago
- Life is Strange: Reunion
- lily's world XD
- Mixtape
EN İYİ DEVAM EDEN OYUN (BEST ONGOİNG GAME)
- ARC Raiders
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- No Man's Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
EN İYİ TOPLULUK DESTEĞİ (BEST COMMUNİTY SUPPORT)
- Crimson Desert
- Helldivers 2
- No Man's Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Warframe
EN İYİ BAĞIMSIZ OYUN (BEST INDEPENDENT GAME)
- Big Walk
- Cairn
- Denshattack!
- Mewgenics
- Mina the Hollower
EN İYİ İLK BAĞIMSIZ OYUN (BEST DEBUT INDİE GAME)
- Dressmaker
- Esoteric Ebb
- Orbitals
- Replaced
- Silver Pines
EN İYİ MOBİL OYUN (BEST MOBİLE GAME)
- Arknights: Endfield
- Monster Hunter Outlanders
- Neverness to Everness
- Pokémon Champions
- Where Winds Meet
EN İYİ VR/AR OYUNU (BEST VR/AR GAME)
- Forefront
- Into the Radius 2
- Little Nightmares VR: Altered Echoes
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City
- Thief VR: Legacy of Shadow
EN İYİ AKSİYON OYUNU (BEST ACTİON GAME)
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Gears of War: E-Day
- Onimusha: Way of the Sword
- Phantom Blade Zero
- Saros
EN İYİ AKSİYON/MACERA OYUNU (BEST ACTİON/ADVENTURE GAME)
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
EN İYİ ROL YAPMA OYUNU (BEST RPG)
- Final Fantasy Resonance
- Fire Emblem: Fortune's Weave
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- The Blood of Dawnwalker
- Trails in the Sky 2nd Chapter
EN İYİ DÖVÜŞ OYUNU (BEST FİGHTİNG GAME)
- 2XKO
- Avatar Legends: The Fighting Game
- Invincible VS
- Marvel Tōkon: Fighting Souls
- My Hero Academia: All's Justice
EN İYİ AİLE OYUNU (BEST FAMİLY GAME)
- Big Walk
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Nintendo Switch Sports Resort
- Pokémon Pokopia
- Yoshi and the Mysterious Book
EN İYİ SİMÜLASYON/STRATEJİ OYUNU (BEST SİM/STRATEGY GAME)
- Mewgenics
- Planet Zoo 2
- Pokémon Pokopia
- Slay the Spire 2
- Star Wars: Zero Company
EN İYİ SPOR/YARIŞ OYUNU (BEST SPORTS/RACİNG GAME)
- EA Sports FC 27
- Forza Horizon 6
- Nintendo Switch Sports Resort
- Screamer
- Star Wars: Galactic Racer
EN İYİ ÇOK OYUNCULU OYUN (BEST MULTİPLAYER GAME)
- Big Walk
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Gears of War: E-Day
- Marathon
- Meccha Chameleon
- Orbitals
EN İYİ UYARLAMA (BEST ADAPTATİON)
- Cyberpunk: Edgerunners 2
- Fallout — Season 2
- Mortal Kombat II
- Resident Evil
- The Super Mario Galaxy Movie
EN ÇOK BEKLENEN OYUN (MOST ANTİCİPATED GAME)
- Fable
- Final Fantasy VII Revelation
- God of War Laufey
- Resident Evil Veronica
- The Witcher 4
ERİŞİLEBİLİRLİKTE YENİLİKÇİLİK (INNOVATİON İN ACCESSİBİLİTY)
- Assassin's Creed Black Flag Resynced
- Forza Horizon 6
- Gears of War: E-Day
- Marvel's Wolverine
- Rhythm Heaven Groove
EN İYİ ESPOR OYUNU (BEST ESPORTS GAME)
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
EN İYİ ESPOR OYUNCUSU (BEST ESPORTS ATHLETE)
- Chovy — Gen.G
- donk — Team Spirit
- Erde — LOUD
- Yatoro — Team Spirit
- ZywOo — Team Vitality
EN İYİ ESPOR TAKIMI (BEST ESPORTS TEAM)
- Gen.G — League of Legends
- LOUD — Valorant
- Team Falcons — Counter-Strike 2
- Team Falcons — Rocket League
- Team Spirit — Dota 2
- Team Vitality — Counter-Strike 2
YILIN İÇERİK ÜRETİCİSİ (CONTENT CREATOR OF THE YEAR)
- CDawg
- Cellbit
- iShowSpeed
- LilSimsie
- OhnePixel
EN İYİ KULLANICI YAPIMI İÇERİK (BEST USER CREATİON)
- A Dream of Silence: Revamped — Baldur's Gate 3
- Create Aeronautics — Minecraft
- NoPixel V — Grand Theft Auto Online
- Star Wars Droid Tycoon — Fortnite
- TTK Testing — Roblox
THE GAME AWARDS 2026 NE ZAMAN? OYLAR NASIL KULLANILACAK?
The Game Awards 2026 kazananları, 10 Aralık 2026'da Los Angeles'taki Peacock Theatre'da düzenlenecek törende açıklanacak.
Ödül sonuçlarının yüzde 90'ını jüri oyları, kalan yüzde 10'unu ise halk oylaması belirleyecek.
GTA 6'nın 8 adaylığıyla törene damga vurabileceği konuşulurken, isteyenler de destekledikleri yapımlar için oy kullanabilecek.
Halk oylaması, 9 Aralık 2026'da Pasifik saatiyle 18.00'e kadar The Game Awards'ın resmi internet sitesi üzerinden devam edecek.
Kaynak: Notebookcheck.net
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