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Dünyaca ünlü MMA dövüşçüsü McGregor şimdi de İrlanda Başkanlığına adaylığını koydu! "Bir onlara bir bana bakın"

05.12.2023 15:13 | Son Güncelleme:
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İrlandalı karma dövüş sanatçısı ve boksör Conor McGregor, yaptığı açıklamayla İrlanda Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Rakiplerinin yaşlı olduğunu söyleyen McGregor, İrlanda Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. "Gerry, 78 yaşında. Bertie, 75 yaşında. Enda, 74 yaşında. Bir onlara bir de bana bakın" dedi. İşte detaylar...

Ünlü dövüşçü Conor McGregor, MMA kariyerine 2008'de adım atmış ve 2012'de Cage Warriors'ta tüy siklet ve hafif siklet şampiyonluklarını aynı anda kazanarak adını duyurmuştu. 2015'te UFC 194'te Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek tüy siklet şampiyonu oldu, bu nakavt UFC tarihindeki en hızlı nakavtlardan biri olarak kayıtlara geçti.

NURMAGOMEDOV İLE DÖVÜŞÜ GÜNDEM OLMUŞTU

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2018'de Dağıstanlı Müslüman boksör Khabib Nurmagomedov ile din konusundaki tartışması nedeniyle yaşadığı olaylarla gündeme gelmiş ve Müslüman boksör Khabib Nurmagomedov'dan feci dayak yemiş ve İrlandalı Conor McGregor'a ring yasağı gelmişti.

İRLANDA BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU

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Son zamanlarda ise McGregor bambaşka bir olay ile gündemde. Ünlü dövüştü yaptığı açıklamayla İrlanda Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. McGregor açıklamasında ‘’Eğer seçime girersem potansiyel rekabet: Gerry, 78 yaşında. Bertie, 75 yaşında. Enda, 74 yaşında. Her birinin kendi partisiyle kopmaz bağları var. Kendi partileri dışındaki kamuoyunun ne hissettiğini önemsemiyorlar. Partilerini yönetenler vs halkı yöneten ben. Bir de bana bakın, 35 yaşında. Oyunda genç, aktif, tutkulu, taze bir cilt. İyi bir dinleyiciyim. Destekleyiciyim. Uyum sağlayabiliyorum. Hiçbir partiye bağlılığım/ön yargım/kayırmacılığım yok. Parasal kaynak sağlayabilirim. İrlanda halkı, başkan olarak iktidarda ben olmazdım. İktidarda olan ben ve sen olurduk." şeklinde konuştu.

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