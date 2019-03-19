Mynet Trend

Dünyaca ünlü o cadde kapanıyor!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde tüm gösterilere yasak getirmeye hazırlandığı iddia edildi. Cadde, aylardır devam eden Sarı Yelekliler gösterilerine de ev sahipliği yapıyordu.

Dünyaca ünlü o cadde kapanıyor!

Reuters haber ajansının Elysse Sarayı'ndaki bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Şanzelize Caddesi üzerindeki tüm gösterileri yasaklamayı planlıyor.

Paris'in dünyaca bilinen en önemli caddelerinden biri olan Şanzelize, aylardır devam eden Sarı Yelekliler gösterilerinin de önemli merkezlerinden biri haline dönüşmüştü.

Macron'un olası bir yasaklama kararına Fransız muhalefetinin nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!
Terör kurbanının annesi yürekleri dağladı: Silah seslerini duyduğumda...Terör kurbanının annesi yürekleri dağladı: Silah seslerini duyduğumda...
Gelen geçene saldıran öfkeli kediGelen geçene saldıran öfkeli kedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
macron şanzelize

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

'Yumurta Çocuk'tan yeni kahramanlık!

'Yumurta Çocuk'tan yeni kahramanlık!

Uzman çavuş ve ailesi ölü bulunmuştu! Kan donduran detaylar

Uzman çavuş ve ailesi ölü bulunmuştu! Kan donduran detaylar

Yıllar önceki gerginlik sosyal medyayı salladı! İlber Ortaylı, Buket Aydın'ı azarladı

Yıllar önceki gerginlik sosyal medyayı salladı! İlber Ortaylı, Buket Aydın'ı azarladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kan ihtiyacı olan onu arıyor!

Kan ihtiyacı olan onu arıyor!

Saniye saniye dehşet!

Saniye saniye dehşet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristin Türkiye'den sonra nereye gittiği belli oldu

Teröristin Türkiye'den sonra nereye gittiği belli oldu

Terör kurbanının annesi yürekleri dağladı: Silah seslerini duyduğumda...

Terör kurbanının annesi yürekleri dağladı: Silah seslerini duyduğumda...

Önüne gelen saldıran haylaz kedi sosyal medyada fenomen oldu

Gelen geçene saldıran öfkeli kedi

Dünyanın en ilginç yapılarından 'The Vessel' açıldı!

Dünyanın merakla beklenen en ilginç yapısı açıldı!

Saksıyı tekmeleyerek parçalayan adam pişman oldu

Bunu yaptığına pişman oldu!

Rüzgarın yönünü hesaba katmayan Bulgar polisi, protestocular yerine kendilerine gaz sıktı

Biber gazını kendilerine sıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.