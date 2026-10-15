İstanbul'da selde gündem olan teyze! Bastonunu aldı mazgalları tek tek açtı

İstanbul'da birçok noktada sel ve su baskınları yaşandı, megakent adeta kabusu yaşadı. Sağanakla mücadele edilen anlarda ise bu görüntü kaydedildi. Bir kadın

taşkın oluşmaması için mazgalları dolduran yaprakları bastonu ile dakikalarca temizlemeye çalıştı.

BASTONUYLA TEK TEK TEMİZLEDİ

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde kadının, bastonunun ucuyla mazgalın önünü kapatan yaprakları bulunduğu yerden uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Dakikalar süren uğraşın ardından suyun önündeki engeli temizleyen kadın, çıkardığı yaprakları da yol üzerinde bırakmadı.

Topladığı yaprakları yakındaki çöp konteynerinin yanına taşıyan kadının o anları çevrede bulunan bir kişi tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

İstanbul’da sağanağın etkili olduğu saatlerde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede dikkat çekti. Yağış nedeniyle sokaklarda biriken suyun tahliyesini kolaylaştırmak için kendi imkânlarıyla harekete geçen kadının bastonuyla yaptığı temizlik sosyal medyanın gündem olan görüntüleri arasına girdi.