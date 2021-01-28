Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan hamile olduğunu açıkladı!

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın’dan bebek beklediğini duyurdu. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla hamile olduğunu açıklayan Halsey, pozlarına “sürpriz” notunu düştü.

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı hamilelik pozlarını paylaştı.

Halsey'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

EKİM AYINDA İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Ekim ayında İstanbul'a gelmiş, uzun bir süre burada tatil yapmıştı. Türkiye'ye sevgilisi Alev Aydın'la birlikte vakit geçirmek için geldiği öğrenilen ünlü şarkıcı Instagram hesabından da çok sayıda İstanbul fotoğrafı paylaşmıştı.

"YÜZDE 11 TÜRK’ÜM"

Macaristan asıllı ABD’li şarkıcı Halsey, daha önce de Türk DNA’sına sahip olduğunu da itiraf etmişti. Başarılı şarkıcı, “Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11’lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor” ifadelerini kullanmıştı.

ALEV AYDIN KİMDİR?

Instagram'da yaklaşık 35 bin takipçisi olan Türk asıllı senarist Alev Aydın, Amerika'da yaşamını sürdürüyor. Oyunculuk kariyeri de olan Aydın, Cruel Hearts ve Lonely Boy gibi eserlerin senaryosunun yazarıdır.