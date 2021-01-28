Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan hamile olduğunu açıkladı!

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın’dan bebek beklediğini duyurdu. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla hamile olduğunu açıklayan Halsey, pozlarına “sürpriz” notunu düştü.
Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı hamilelik pozlarını paylaştı.
Halsey'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Ekim ayında İstanbul'a gelmiş, uzun bir süre burada tatil yapmıştı. Türkiye'ye sevgilisi Alev Aydın'la birlikte vakit geçirmek için geldiği öğrenilen ünlü şarkıcı Instagram hesabından da çok sayıda İstanbul fotoğrafı paylaşmıştı.
Macaristan asıllı ABD’li şarkıcı Halsey, daha önce de Türk DNA’sına sahip olduğunu da itiraf etmişti. Başarılı şarkıcı, “Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11’lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor” ifadelerini kullanmıştı.
Instagram'da yaklaşık 35 bin takipçisi olan Türk asıllı senarist Alev Aydın, Amerika'da yaşamını sürdürüyor. Oyunculuk kariyeri de olan Aydın, Cruel Hearts ve Lonely Boy gibi eserlerin senaryosunun yazarıdır.
Tam adı Ashley Nicolette Frangipane olan Amerikalı şarkıcı 29 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. Halsey yaş olarak şu an 26 yaşındadır. Halsey’in burcu ise Terazi’dir. Halsey boy ve kilo olarak ise 163 cm ve 54 kilodur. Halsey köken olarak anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı; baba tarafından ise Afrika-Amerika asıllıdır. Ancak geçtiğimiz yıllarda yaptırdığı DNA testinde Hasley kökeninde Türk olduğunu de öğrendi.
Şarkı yazmaya 17 yaşında başlayan Halsey, 2014 yılında ilk albümü olan Room 93’ü piyasaya çıkarttı. 2015 yılında ise Badlans albümüyle sevenleriyle buluştu. Müzik çalışmalarına son sürat devam eden Halsey, sansasyon yaratan açıklamalarıyla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Halsey son olarak kendini tanımlamak için ‘tri-bi’ (çift ırklı, biseksüel ve bipolar) terimlerini kullandı.
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