Dünyaca ünlü şarkıcının aracının bagajından çıktı: Tamamen çürümüş! Kim olduğu bile belli değil ancak parçalarına ayrılmış şekilde bulundu

ABD’li müzisyen D4vd'nin adına kayıtlı araçta parçalanmış bir ceset bulundu. Los Angeles polisinin araştırması sonucu, genç sanatçının olayla hiçbir bağlantısı olmadığı belli oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada sanatçının suçsuz olduğu bildirildi. Adli tıp ise parçalanmış ve çürümüş halde bulunan cesedin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Çiğdem Sevinç

ABD’li genç müzisyen D4vd (David Anthony Burke), Los Angeles’ta yaşanan ürkütücü bir olayla gündeme geldi. Polis, şarkıcının adına kayıtlı Tesla marka aracın içinde çürümüş bir ceset bulunduğunu açıkladı. Olay, kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratırken, yetkililer D4vd’nin olayla hiçbir ilgisi olmadığını net şekilde ifade etti.

PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

TMZ’nin haberine göre, Los Angeles Polisi (LAPD), sanatçının aracının bir otoparka çekildiğini ve içinde bir parçalanmış ve çürümüş bir ceset bulunduğunu resmi olarak bildirdi. Aracın, D4vd’nin üzerine kayıtlı olduğu ancak uzun süredir kendisinin kullanımında olmadığı belirtildi.

Sanatçının, polis bilgilendirmesiyle birlikte olaydan ilk kez haberdar olduğu ve gelişmeleri “şok içinde” karşıladığı bildirildi.

ARAÇ ÇALINMIŞ OLABİLİR

LAPD, olayın bir ölüm soruşturması kapsamında ele alındığını açıkladı. Polis kaynakları, cesedin bulunduğu Tesla’nın çalınmış olabileceğini veya başka kişiler tarafından uzun süredir izinsiz kullanıldığını değerlendiriyor. Aracın, D4vd'nin bilgisi dışında kimlerin eline geçtiği araştırılıyor.

KİMLİĞİ HENÜZ BULUNAMADI

Aracın içinden çıkarılan cesedin kimliği henüz açıklanmadı. Adli tıp, hem kimlik tespiti hem de kesin ölüm nedenini araştırıyor.

D4VD KİMDİR?

2005 doğumlu Amerikalı sanatçı David Anthony Burke, sahne adıyla D4vd, özellikle “Romantic Homicide” ve “Here with Me” şarkılarıyla müzik dünyasında hızla yükseldi. 2025 yılında yayımladığı ilk stüdyo albümü Withered, dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaştı.

