Dünyaca ünlü şefin mutfağından: Kuru üzümlü kek tarifi

Basit malzemeler ve takip etmesi kolay adımlarla yapılan bu üzümlü kek tarifi, portakal ve vanilyanın mis gibi kokusuyla tüm evi sarıyor, üzümün dokusuyla ağzınızda dağılıyor.

ÜZÜMLÜ KEK TARİFİ

1 1/2 bardak un

1 su bardağı şeker

4 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı (eritilmiş)

2 adet yumurta (oda sıcaklığı)

1/4 fincan sıvı yağ

1/3 bardak tam yağlı süt

3/4 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı vanilya

1 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi

Bir tutam tuz

1 1/2 bardak kuru üzüm

ÜZÜMLÜ KEK YAPILIŞI