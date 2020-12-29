Dünyaca ünlü şefin mutfağından: Kuru üzümlü kek tarifi

Basit malzemeler ve takip etmesi kolay adımlarla yapılan bu üzümlü kek tarifi, portakal ve vanilyanın mis gibi kokusuyla tüm evi sarıyor, üzümün dokusuyla ağzınızda dağılıyor.
ÜZÜMLÜ KEK TARİFİ
- 1 1/2 bardak un
- 1 su bardağı şeker
- 4 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı (eritilmiş)
- 2 adet yumurta (oda sıcaklığı)
- 1/4 fincan sıvı yağ
- 1/3 bardak tam yağlı süt
- 3/4 çay kaşığı kabartma tozu
- 1/2 çay kaşığı vanilya
- 1 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi
- Bir tutam tuz
- 1 1/2 bardak kuru üzüm
ÜZÜMLÜ KEK YAPILIŞI
- Fırını önceden ısıtın. Kek kalıbını yağlayın ve unlayın. Bir kenara koyun.
- Bir kasede un, tuz ve kabartma tozunu eleyin ve bir kenara koyun.
- Bir kapta yumurta ve şekeri bir çırpıcıda koyulaşıp açık renk alana kadar çırpın.
- Yağ, süt, eritilmiş tereyağı ve vanilya ekleyin iyice karıştırın.
- Portakal kabuğu rendesini ekleyin ve karıştırın.
- Un karışımını ıslak karışıma yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın.
- Üzümleri biraz una bulayın ve hamura yavaşça karışmasını sağlayın.
- Hamuru hazırlanan kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış fırında 30 - 40 dakika pişirin.
- Kek tamamen soğuduktan sonra kalıptan çıkarın.
- Dilimler halinde kesin ve bir bardak sütle ya da sıcak bir çayla servis yapın.
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