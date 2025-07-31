Dünyaca ünlü şefle bağlantılı çıktı! 'Chobani' adı meğer oradan geliyormuş: Hamdi Ulukaya hakkında çok konuşulacak detay...

Son olarak Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşmasının imza töreninde "Türkiyeliler" ifadesini kullanmasıyla tartışmaları beraberinde getiren Hamdi Ulukaya ve markası Chobani gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

120 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

Fenerbahçe, Chobani ile 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varmıştı.

Sponsorluk bedelleri şöyle açıklanmıştı:

Stadyum sponsorluğu: 5+5 (Yıllık 10M€)

Avrupa Forma Göğüs sponsorluğu: 2+3 (Yıllık 4 M€)

"TÜRKİYELİLER" DEDİ, SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Dün ise Fenerbahçe ve Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreninde yaşananlar gündeme damga vurdu. Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen törende Ulukaya'nın kullandığı "Türkiyeliler" kelimesi sosyal medyada tartışma yarattı.

HAMDİ ULUKAYA'NIN 'DÜNYACA ÜNLÜ ŞEF' BAĞLANTISI

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Chobani markasının etimolojik kökeninden Ulukaya'nın dünyaca ünlü şefle bağlantısına detayları OdaTV'deki köşesinde yazdı. Ay başında bir yemekte bir araya geldiklerini söyleyen Özkök, Ulukaya'nın kayınpederinin dünyaca ünlü şef Jean-Georges Vongerichten olduğunu anlatırken şunları yazdı:

"Eşi Fransız asıllı. Adı Louise Vongerichten… Annesi Amerikalı, babası Fransız. Babası dünyaca ünlü şef Jean-Georges Vongerichten… Kısaca eşi gastronomi kültüründe çalışan bir kadın. Resmi nikahlarını 2018 yılında NewYork’ta yaptılar. Ama düğün ailelerinin isteği üzerine İstanbul’da Esma Sultan Yalısı’nda yapıldı."

'CHOBANİ' ADI NEREDEN GELİYOR? "ŞİRKETİN ADI ASLINDA ÇOBAN"

Özkök, "Fenerbahçelilere önce bu “Çobani” adının nereden geldiğini anlatayım" deyip Ulukaya'yla ilgili bilinmeyen bazı detayları ve markanın kökenini şöyle anlattı:

"Ulukaya 1972 yılında Erzincan’ın İliç kazasında doğdu. Kürt bir göçebe ailenin çocuğudur. Ailesi hayvancılık ve sütçülükle uğraşıyordu. Ancak 9 yaşında köyünden çıktığı için Kürtçe bilmiyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi sonrasında 1994’de ABD’ye gitti. 2005 yılında, üretimi durdurulmuş bir süt ürünleri fabrikasını kredi ile alarak Yoğurt üretimine başladı. Markası İngilizce olarak “Chobani” diye yazılıyor. Kelime Türkçede “Çoban” kelimesinden üretildi. Ailesi adına kurduğu şirketin adı “Sheperd Futures…” Yani şirketin adı da “Çoban…”

Öte yandan Türkçe'deki "çoban" sözcüğünün Farsça "çūbān, şūbān" kelimelerinden alıntı olduğu biliniyor.