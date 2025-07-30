Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya'nın imza töreninde kullandığı 'Türkiyeliler' kelimesi olay oldu! İşte tepkiler...

Fenerbahçe ve Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleşti.

Yapılan anlaşmaya göre , 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, stat isim sponsorluğu ve futbol A takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu konusunda Chobani ile anlaştığı duyuruldu.

Gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Chobani'nin kurucu CEO'su Hamdi Ulukaya'nın konuşması sırasında kullandığı bir kelime tartışma yarattı.

'TÜRKİYELİLER' DEDİ, TARTIŞMA YARATTI

Ulukaya sözlerine herkesi selamlayarak başlarken kullandığı 'Türkiyeliler' kelimesi tepki çekti. Elazığlı Kürt bir ailenin mensubu olan Ulukaya'nın 'Türk halkı' yerine 'Türkiyeliler' demesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Hamdi Ulukaya'nın sözleri şu şekilde: "Değerli Fenerbahçe ailesi, medyamızın değerli mensupları ve ekran başında bizleri izleyen tüm kıymetli Fenerbahçeliler, tüm Türkiyeliler, tüm halkımız... Bu sabah evden ayrılırken eşimle bir foroğtaf çektik ve dedik ki herhalde bugünden daha güzel bir gün olamaz."

Hamdi Uluakaya'nın bu sözleri sonrası sosyal medyada tartışma yarattı.