Dünyaca ünlü şehirde alarm! Gökdelenler yan yatıyor, dev tahliye gündemde!

Atlas Okyanusu kıyısındaki Santos’ta çok katlı binaların gözle görülür şekilde eğilmesi endişe yarattı. Uzmanlar, zemin yapısı ve yükselen deniz seviyesinin krizi tetiklediğini belirtirken, hükümet geniş çaplı müdahale planı hazırlıyor.

Brezilya’nın turistik sahil kentlerinden Santos, son dönemde ciddi bir yapı güvenliği sorunuyla gündemde. Atlas Okyanusu kıyısında yükselen gökdelenlerin zamanla yana doğru eğilmesi, şehirde yaşayan binlerce kişi için risk oluşturuyor.

Yetkililer, şehir silüetini değiştiren bu durumun yalnızca estetik bir problem olmadığını, aynı zamanda can güvenliğini tehdit ettiğini vurguluyor. Bazı bölgelerde eğimin çıplak gözle fark edilecek seviyeye ulaştığı belirtiliyor.

ZEMİN VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ

Uzmanlara göre sorunun temelinde iki ana neden bulunuyor. Bölgenin kumlu ve yumuşak zemin yapısı, ağır yapı yükünü taşımakta zorlanırken; küresel ısınmaya bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesi kıyı erozyonunu hızlandırıyor.

Zamanla sıkışan zemin ve suyun temel yapılar üzerindeki baskısı, binaların dengesini bozarak eğilmelere yol açıyor. Bu durum özellikle sahil hattında daha belirgin şekilde gözlemleniyor.

DEV PROJE HAZIRLANIYOR

Artan riskler üzerine yerel yönetimler kapsamlı bir müdahale planı için harekete geçti. Hazırlanan projede, kıyı şeridinin güçlendirilmesi, bina temellerinin özel mühendislik yöntemleriyle desteklenmesi ve denizin ilerleyişini durduracak bariyerlerin inşa edilmesi öngörülüyor.

Projenin finansmanı için Brezilya Ulusal Kalkınma Bankası’nın desteği beklenirken, çalışmaların uzun süreceği ve teknik açıdan oldukça zorlu olacağı ifade ediliyor.

