Dünyaca ünlü spikerden canlı yayında olay Galatasaray itirafı! "Bana en çok haz veren takım..."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği göze hoş gelen, hücum odaklı ve cesur futbolla Avrupa'nın devlerine kafa tutan Galatasaray, yeşil sahadaki bu görkemli duruşunun meyvelerini küresel medyada da toplamaya devam ediyor.

Devler Ligi maçlarını Latin Amerika ve dünya geneline ulaştıran TNT Sports kanalının sevilen yüzü Miroslava Montemayor, ekranlardaki enerjisi ve nokta atışı futbol analizleriyle dikkat çekerken, bu kez temsilcimiz Galatasaray hakkında kurduğu cümlelerle gündemin zirvesine oturdu.

CANLI YAYINDA OLAY SÖZLER: "BANA EN ÇOK HAZ VEREN TAKIM!"

Şampiyonlar Ligi maçlarının değerlendirildiği canlı yayın programı sırasında Avrupa devlerinin performanslarını yorumlayan başarılı spor muhabiri ve spiker Miroslava Montemayor, konu temsilcimize geldiğinde hayranlığını gizleyemedi.

Sarı-Kırmızılı ekibin sahadaki coşkusuna ve oynadığı futbola dikkat çeken Montemayor, milyonlarca izleyicinin önünde; "Açıkçası Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde izlerken bana en çok haz veren takım." ifadelerini kullanarak stüdyodaki izleyicileri ve ekran başındakileri şaşırttı.

SOSYAL MEDYADA GALATASARAYLILARDAN MESAJ YAĞMURU

Ünlü spikerin canlı yayında sarf ettiği bu övgü dolu itiraf, kısa süre içerisinde X (Twitter) ve Instagram başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında viral oldu.

Hem ekran performansı hem de sosyal medyadaki geniş takipçi kitlesiyle bilinen Miroslava Montemayor'un hesapları, bu açıklamanın ardından Galatasaraylı taraftarların akınına uğradı. Sarı-Kırmızılı futbolseverler, dünyaca ünlü spikere İngilizce ve İspanyolca teşekkür mesajları yağdırırken, birçok taraftar kendisini RAMS Park'taki bir Şampiyonlar Ligi maçına davet etti.