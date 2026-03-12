SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Dünyaca ünlü spikerden canlı yayında olay Galatasaray itirafı! "Bana en çok haz veren takım..."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Avrupa ve dünya basınının da bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor! TNT Sports'un dünyaca ünlü ve güzelliğiyle dikkat çeken spikeri Miroslava Montemayor, canlı yayında Sarı-Kırmızılı temsilcimiz hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Ekranların sevilen yüzünün, "Galatasaray, Devler Ligi'nde bana en çok haz veren takım" itirafı sosyal medyada gündem oldu.

Dünyaca ünlü spikerden canlı yayında olay Galatasaray itirafı! "Bana en çok haz veren takım..."
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği göze hoş gelen, hücum odaklı ve cesur futbolla Avrupa'nın devlerine kafa tutan Galatasaray, yeşil sahadaki bu görkemli duruşunun meyvelerini küresel medyada da toplamaya devam ediyor.

Devler Ligi maçlarını Latin Amerika ve dünya geneline ulaştıran TNT Sports kanalının sevilen yüzü Miroslava Montemayor, ekranlardaki enerjisi ve nokta atışı futbol analizleriyle dikkat çekerken, bu kez temsilcimiz Galatasaray hakkında kurduğu cümlelerle gündemin zirvesine oturdu.

CANLI YAYINDA OLAY SÖZLER: "BANA EN ÇOK HAZ VEREN TAKIM!"

Dünyaca ünlü spikerden canlı yayında olay Galatasaray itirafı! "Bana en çok haz veren takım..." 1

Şampiyonlar Ligi maçlarının değerlendirildiği canlı yayın programı sırasında Avrupa devlerinin performanslarını yorumlayan başarılı spor muhabiri ve spiker Miroslava Montemayor, konu temsilcimize geldiğinde hayranlığını gizleyemedi.

Sarı-Kırmızılı ekibin sahadaki coşkusuna ve oynadığı futbola dikkat çeken Montemayor, milyonlarca izleyicinin önünde; "Açıkçası Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde izlerken bana en çok haz veren takım." ifadelerini kullanarak stüdyodaki izleyicileri ve ekran başındakileri şaşırttı.

SOSYAL MEDYADA GALATASARAYLILARDAN MESAJ YAĞMURU

Dünyaca ünlü spikerden canlı yayında olay Galatasaray itirafı! "Bana en çok haz veren takım..." 2

Ünlü spikerin canlı yayında sarf ettiği bu övgü dolu itiraf, kısa süre içerisinde X (Twitter) ve Instagram başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında viral oldu.

Hem ekran performansı hem de sosyal medyadaki geniş takipçi kitlesiyle bilinen Miroslava Montemayor'un hesapları, bu açıklamanın ardından Galatasaraylı taraftarların akınına uğradı. Sarı-Kırmızılı futbolseverler, dünyaca ünlü spikere İngilizce ve İspanyolca teşekkür mesajları yağdırırken, birçok taraftar kendisini RAMS Park'taki bir Şampiyonlar Ligi maçına davet etti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde dev darphane!Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde dev darphane!
SON DAKİKA | Süper Lig'de kulüplerin beklediği haber hüsranla bitti! TFF'den 'Yabancı VAR' için kesin ve net karar...SON DAKİKA | Süper Lig'de kulüplerin beklediği haber hüsranla bitti! TFF'den 'Yabancı VAR' için kesin ve net karar...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.