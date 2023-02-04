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Dünyaca ünlü tasarımcı Paco Rabanne hayatını kaybetti

04.02.2023 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tasarladığı parfüm ve kıyafetlerle birçok ülkede adından söz ettiren moda dünyasının önemli isimlerinden Paco Rabanne 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünyaca ünlü tasarımcı Paco Rabanne hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İspanyol tasarımcı Paco Rabanne, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Tasarımcının sahip olduğu modaevinin ana şirketi Piug, moda dünyasının önemli isimlerinden Paco Rabanne'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, 20. yüzyılın ufuk açıcı modacılarından olan Rabanne'nin anısının yaşatılacağı belirtildi.

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Le Telegramme gazetesindeki habere göre, Rabanne'nin Fransa'nın kuzeybatısındaki sahil bölgesi Brittany'ye bağlı Portsall ilçesindeki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Dünyaca ünlü modacının tasarladığı parfüm ve kıyafetler birçok ülkede satılıyor. (AA)

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