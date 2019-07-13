Mynet Trend

Dünyaca ünlü teknik direktör Sinisa Mihajlovic kanser olduğunu açıkladı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 13.07.2019 18:19 | Son Güncelleme

Şimdilerde Serie A ekiplerinden Bologna'nın teknik direktörlüğünü yapan efsane futbol adamı Sinisa Mihajlovic basın toplantısında kanser olduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü teknik direktör Sinisa Mihajlovic kanser olduğunu açıkladı

Serie A ekiplerinden Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic basın toplantısında kanser olduğunu açıkladı.

4 ay önce kendisinde bazı anormalliklerin olduğunu ve testler yaptığını söyleyen Mihajlovic, "Ateşim yükseldi ancak bu durum takımla kampa gitmeme engel olmadı. Diğer testler ise lösemi (kan kanseri) olduğumu gösterdi. Bana bunu söylediklerinde odama çekildim ve iki gün orada kaldım. Ağladım, her şeyi düşündüm. Ama bu hastalıktan korkmuyorum ve savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Sırp teknik adam, "Maalesef hayatta bana hiçbir şey verilmedi. Her şeyi kazanmak için sürekli savaşmak zorunda kaldım. Ben de bununla savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Sinisa Mihajlovic

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Sinopspor’da "Maradona" dönemiSinopspor’da "Maradona" dönemi
Fenerbahçe için Eden Hazard bombasıFenerbahçe için Eden Hazard bombası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sinisa Mihajlovic Bologna Serie A

En Çok Okunan Trend Haberler

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Uzmanlar uyardı: Yılan sanıp öldürmeyin

Uzmanlar uyardı: Yılan sanıp öldürmeyin

Tuğçe Kazaz'dan Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na S-400 göndermesi

Tuğçe Kazaz'dan Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na S-400 göndermesi

Hangi kadının kiminle, kaç paraya birlikte olduğunu not etmişler

Hangi kadının kiminle, kaç paraya birlikte olduğunu not etmişler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hasan Şaş kendinden geçti! Beğeni yağdı

Hasan Şaş kendinden geçti! Beğeni yağdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ünlü futbolcudan kadın muhabire öpücük

Ünlü futbolcudan kadın muhabire öpücük

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinopspor'un yeni hocası Maradona lakaplı Ercan Kaya

Sinopspor’da "Maradona" dönemi

Hasan Çetinkaya: Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağını söyledi

Fenerbahçe için Eden Hazard bombası

Efsane kulüp Palermo, Serie D'ye düşürüldü

Efsane kulüp küme düşürüldü

Alpha Jallow'un transfer hikayesi Türkiye'yi karıştırdı

Türkiye'yi karıştıran transfer hikayesi

Arjantinli genç kaleci Ramon Ismael Coronel, hayatını kaybetti

Genç kaleci hayatını kaybetti

Nando De Colo'dan Leo Westermann paylaşımı!

Nando De Colo bombayı patlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.