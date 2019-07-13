Dünyaca ünlü teknik direktör Sinisa Mihajlovic kanser olduğunu açıkladı

Serie A ekiplerinden Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic basın toplantısında kanser olduğunu açıkladı.

4 ay önce kendisinde bazı anormalliklerin olduğunu ve testler yaptığını söyleyen Mihajlovic, "Ateşim yükseldi ancak bu durum takımla kampa gitmeme engel olmadı. Diğer testler ise lösemi (kan kanseri) olduğumu gösterdi. Bana bunu söylediklerinde odama çekildim ve iki gün orada kaldım. Ağladım, her şeyi düşündüm. Ama bu hastalıktan korkmuyorum ve savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Sırp teknik adam, "Maalesef hayatta bana hiçbir şey verilmedi. Her şeyi kazanmak için sürekli savaşmak zorunda kaldım. Ben de bununla savaşacağım" ifadelerini kullandı.



