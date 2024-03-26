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Dünyaca ünlü yıldız Angel Di Maria uyuşturucu kartelinin hedefinde! "Şehre dönerse, öldürürüz"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.03.2024 11:32
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Yıllarca Real Madrid forması altında harikalar yaratan ve Arjantin milli takımının da en önemli parçalarından biri olan Angel Di Maria, bugünlerde uyuşturucu kartelinin hedefinde. Memleketi Rosario'daki kartel Di Maria ve ailesini ölümle tehdit ediyor. Şu sıralarda Benfica formasını terleten Di Maria'nın evine kartel bir not bıraktı. Notta yer alan ifadeler dehşete düşürdü.

Dünyaca ünlü yıldız Angel Di Maria uyuşturucu kartelinin hedefinde! "Şehre dönerse, öldürürüz"

Muhteşem sol ayağı ve oyun görüşüyle dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran Angel Di Maria, zorlu bir sınavdan geçiyor. Arjantin'in suç oranı en yüksek şehri olan Rosario'daki uyuşturucu karteli Di Maria ve ailesini radarına almış durumda...

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EVİNE NOT BIRAKILDI

Benfica formasını giyen Arjantinli yıldız futbolcu Angel Di Maria'nın ailesine bir ölüm tehdidi gönderildi. Rosario yakınlarındaki evlerine bırakılan mesajda "Oğlunuz Angel'e Rosario'ya geri dönmemesini söyleyin, yoksa birinizi öldürerek onu mahvederiz. Pullaro bile (vali) sizi kurtaramaz." yazıldı.

Aralık ayından beri bölgenin valisi olan Maximiliano Pullaro, bir süre önce yerel uyuşturucu kaçakçılarına karşı savaş ilan etmişti.

Uyuşturucu kartellerinin Di Maria'yı ve ailesini hedef alarak Vali'ye misilleme ve güç gösterisi yaptığı konuşuluyor.

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MESSI'NİN AİLESİ DE HEDEF ALINMIŞTI

Geçen yıl da Rosario'lu Lionel Messi'nin kayınpederine ait bir işletme kurşunlanmıştı.

Buenos Aires'e 300 kilometre uzaklıktaki Rosario, 100 bin kişi başına 22 cinayetle Arjantin'in en tehlikeli şehri kabul ediliyor. Tahıl ihracatı için önemli bir liman şehri olan Rosario'da yerel uyuşturucu kaçakçılığı yıllardır sürüyor. Aynı zamanda komşu ülkelerden gelen çeteler için de bir geçiş noktası konumunda.

Şehirde sadece mart ayı başlarında 5 günde 4 cinayet yaşandı.

(Haberglobal)

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