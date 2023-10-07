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Dünyaca ünlü yıldız Paul Pogba şoke oldu! Doping testi yine pozitif çıktı! Futboldan men ve asgari ücret...

07.10.2023 09:45 | Son Güncelleme:
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İtalya Ligi Serie A devi Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba'nın başı dertte... Kariyeri boyunca birçok sakatlıkla uğraşan Fransız futbolcu, bu kez de doping problemiyle baş başa kaldı. 20 Ağustos tarihinde yapılan doping testi pozitif çıkan Pogba'nın 6 Ekim'de yapılan ikinci doping testinde de sonuç değişmedi. 30 yaşındaki futbolcu için men cezası bekleniyor. İşte detaylar...

İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta Paul Pogba krizi yaşanıyor. Kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan ve kendisinden istenen seviyeye bir türlü erişemeyen Fransız futbolcu bu kez de doping problemiyle baş başa kaldı...

GEÇİCİ OLARAK FUTBOLDAN MEN EDİLMİŞTİ

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Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta yapılan doping testi pozitif çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından İtalya Ulusal Anti-Doping Mahkemesi, 30 yaşındaki futbolcuyu geçici olarak futboldan men etmişti.

YİNE POZİTİF ÇIKTI! MEN CEZASI...

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Sky'ın haberine göre yıldız futbolcunun 6 Ekim tarihinde yapılan ikinci doping testi de pozitif çıktı. Tecrübeli ismin futboldan 2-4 yıl arası men edilmesi gündeme geldi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

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Juventus'un da Pogba'nın doping testinin ikinci kez pozitif çıkmasının ardından 2026 yılında sona erecek olan sözleşmesini feshedeceği öne sürüldü.

ASGARİ ÜCRET ALACAK

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İtalyan ekibinin ayrıca Pogba'nın yıllık ücretini ödemeyi durdurarak 39 bin euro olan asgari bir maaş vereceği kaydedildi.

Pogba; bu sezon Juventus formasıyla 2 resmi maçta forma giyerken, 52 dakika süre aldı.

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