SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Dünyaca ünlü yıldız sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı!

Dünyaca ünlü yıldız sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı!

08.06.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hemen start verdi. Atletico Madrid'in dünya yıldızı oyuncusu João Félix, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Bu hamle sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar bir hayli heyecanlandı.

Dünyaca ünlü yıldız sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı!
Joao Felix

Joao Felix

POR Portekiz
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Chelsea
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği iddia edilen João Félix, Galatasaray'ı takibe alınca sosyal medya adeta coştu...

1 SEZON KİRALIK

chelsea-atletico-madrid-joao-felix-1977322

Atletico Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı João Félix, bu sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçirmişti. João Félix'in sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alması iddiaları güçlendirdi. Sarı-kırmızılıların 1 yıllığına kiralamak istediği João Félix için girişimlerin başladığı öğrenilmişti. 23 yaşındaki hücumcu, bu yıl Premier League'de çıktığı 16 maçta 4 gol attı.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

q3C6AFPJd0yM_OFfh6yKrw

2019 yılında rekor bir bonservis ödenerek 127 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Felix, bu yıl 11 milyon euro kiralama bedeli karşılığında 1 yıllığına Chelsea'ye kiralanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dursun Özbek canlı yayında resmen açıkladı!Dursun Özbek canlı yayında resmen açıkladı!
Abdülkadir Ömür transferini Süper Lig devi bitiriyor!Abdülkadir Ömür transferini Süper Lig devi bitiriyor!
Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."
Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid Joao Felix galatasaray Şampiyon transfer dönemi yaşında sezon

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Beşiktaş, Konyaspor'a karşı 2-0'ı koruyamadı

Beşiktaş, Konyaspor'a karşı 2-0'ı koruyamadı

Lionel Messi, yeni takımını resmen açıkladı!

Lionel Messi, yeni takımını resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip ekledi

Hasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip ekledi

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Mezuniyet töreninde silahlı saldırı! 2 ölü, 5 yaralı...

Mezuniyet töreninde silahlı saldırı! 2 ölü, 5 yaralı...

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.