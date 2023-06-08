Dünyaca ünlü yıldız sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı!

Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği iddia edilen João Félix, Galatasaray'ı takibe alınca sosyal medya adeta coştu...

1 SEZON KİRALIK

Atletico Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı João Félix, bu sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçirmişti. João Félix'in sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alması iddiaları güçlendirdi. Sarı-kırmızılıların 1 yıllığına kiralamak istediği João Félix için girişimlerin başladığı öğrenilmişti. 23 yaşındaki hücumcu, bu yıl Premier League'de çıktığı 16 maçta 4 gol attı.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

2019 yılında rekor bir bonservis ödenerek 127 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Felix, bu yıl 11 milyon euro kiralama bedeli karşılığında 1 yıllığına Chelsea'ye kiralanmıştı.



