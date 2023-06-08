Dünyaca ünlü yıldız sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı!

Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği iddia edilen João Félix, Galatasaray'ı takibe alınca sosyal medya adeta coştu...
Atletico Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı João Félix, bu sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçirmişti. João Félix'in sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alması iddiaları güçlendirdi. Sarı-kırmızılıların 1 yıllığına kiralamak istediği João Félix için girişimlerin başladığı öğrenilmişti. 23 yaşındaki hücumcu, bu yıl Premier League'de çıktığı 16 maçta 4 gol attı.
2019 yılında rekor bir bonservis ödenerek 127 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Felix, bu yıl 11 milyon euro kiralama bedeli karşılığında 1 yıllığına Chelsea'ye kiralanmıştı.