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Dünyaca ünlü yıldızın evi soyulmuştu, bakın neyini çalmışlar!

23.03.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United ve Fransa Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın Dünya Kupası şampiyonluk madalyası çalındı.

Dünyaca ünlü yıldızın evi soyulmuştu, bakın neyini çalmışlar!
Paul Pogba

Paul Pogba

FRA Fransa
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonluk madalyasının çalındığını açıkladı.

Fransa'nın Le Figaro gazetesine konuşan Pogba, geçen hafta Atletico Madrid ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı sırasında evine hırsız girmesi hakkında açıklama yaptı.

Çalınan değerli eşyalar hakkında Pogba, "Annemin mücevherleri ve Dünya Kupası şampiyonluk madalyam çalındı." ifadelerini kullandı.

Bir diğer dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olan Paul Pogba, "Beni en korkutan şey, bu olay sırasında iki çocuğumun dadıyla evde olmasıydı. Her şeye kulak misafiri oldu, karımı ve güvenliği aradı, sonra kendini çocuklarla bir odaya kilitledi. Birkaç gün şok yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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