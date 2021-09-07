Dünyada bir ilk! Dario Costa, uçağıyla Çatalca’daki tünelden geçti

İtalyan hava akrobasi ve yarış pilotu Dario Costa İstanbul Çatalca’daki T1 ve T2 tünellerinin içinden uçarak ‘En Uzun Tünel Uçuşu’nda bir dünya rekoruna imza attı.

Costa tamamen karanlıkta, yerden 1 metre yükseklikten ve yan duvarlardan sadece 3,5 metre uzaklıkta 245km/sa hızla uçtu ve başarılı uçuşun ardından “İnanırsanız başarırsınız!” dedi. “Yoğun ve tutkuyla çalışmamın ardından hayallerimi gerçekleştirdim” diyen Costa, “Bu süreçte hem her uçuşumda bileğimde hem de bu uçuşta kokpitte de hep yanımda olan Hamilton’a ne kadar teşekkür etsem az“ diye ekledi.

"ONUN CESUR RUHU MÜMKÜN KILDI"

Hamilton CEO’su Vivan Stauffer de Dario Costa için “Onun cesur ruhu ve adanmışlığı imkansızı mümkün kıldı. Kokpitte zamanlama her şeydir ve Dario’ya bu dünya rekoru denemesinde destek olmaktan ve hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktan inanılmaz gurur duyuyoruz” dedi.

Hamilton, Dario’nun Dünya Rekoru’na ithafen Khaki Aviation AC Takeoff modelinden 100 adet limitli özel bir saat üretiyor. 100 adet, Dario’nun yerden sadece 100 cm yukarıda uçması sebebiyle seçildi.

DÜNYA REKORUNU BOĞAZ'DA KUTLADI

Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerindeki uçuşuyla dünya rekoru kıran Red Bull sporcusu Costa, rekoru da kendisine özgün bir şekilde kutlamış oldu.Özel olarak modifiye edilen Zivko Edge 540 yarış uçağı ile 43.44 saniyede iki tünelden geçerek "uçak ile en uzun tünel uçuşu" dünya rekorunu kıran İtalyan pilot, bu şovun hemen bir gün sonrasında Boğaz'da kutlama uçuşu gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'NİN TANITIMI İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Red Bull'un dünyada ses getiren Tünel Geçişi projesi, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'un en güzel görüntülerini de içererek Türkiye'nin tanıtımı için önemli bir fırsat yaratmış oldu.

İTALYAN PİLOT GUINNESS REKORLAR KİTABI'NDA

İtalyan pilot, "Tunnel Pass" projesi kapsamında 2.26 kilometrelik mesafeyi 43.44 saniye ile geçerek dün kırdığı rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

