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Dünyada bir ilk gerçekleştirmişti... Tarihe geçen hasta hayatını kaybetti!

10.03.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de tıp tarihinde ilk kez domuzdan kalp nakli David Bennett isimli hastaya yapılmıştı. Genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakledilen hasta operasyondan sonra olumlu bir ilerleme gösteriyordu ancak Bennett operasyondan 2 ay sonra hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Dünyada bir ilk gerçekleştirmişti... Tarihe geçen hasta hayatını kaybetti!

7 Ocak’ta kalp nakli gerçekleşen David Bennett’in sağlık durumu son günlerde kötüleşti. Maryland Üniversitesi Hastanesi, Bennett’in bugün öldüğünü bildirdi. Ancak ölüm nedeni henüz kesinleşmedi.

Kalp krizi geçmişi ve kalp atışlarındaki düzensizlik nedeniyle insan kalbi nakledilemeyen Bennett’e 7 Ocak’ta, genetiği değiştirilmiş bir domuzun kalbi nakledilmişti. İlk defa yapılan bu deneysel ameliyattan 3 gün sonra hastanın durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

ÖLÜM SEBEBİ HENÜZ NET DEĞİL

Hastane çalışanlarından Deborah Kotz, Bennett’in ölümüne dair belirli bir sebep tespit etmediklerini, araştırmaların devam edeceğini ve araştırma sonuçlarının yayımlanacağını söyledi.

BENN

Nakil operasyonunu gerçekleştiren Dr. Bartley Griffith Bennett’in sonuna kadar mücadele ettiğini, oldukça cesur bir hasta olduğunu ve ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

DENEYLER DEVAM EDECEK

Türler arası organ nakli uzmanı Dr. Muhammad Mohiuddin, Bennett’in iyileşme sürecinde yanındaydı. Mohiuddin yaptığı açıklamada, bağışıklık sistemi yeteri kadar bastırıldığında genetik olarak değiştirilmiş domuz kalbinin insan vücudunda iyi çalıştığını keşfettiklerini söyledi.

BENNETTT

Mohiuddin, türler arası organ nakli konusunda iyimser olduklarını ve klinik deneylerini sürdüreceklerini vurguladı.

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