Dünyada bir ilk gerçekleştirmişti... Tarihe geçen hasta hayatını kaybetti!

7 Ocak’ta kalp nakli gerçekleşen David Bennett’in sağlık durumu son günlerde kötüleşti. Maryland Üniversitesi Hastanesi, Bennett’in bugün öldüğünü bildirdi. Ancak ölüm nedeni henüz kesinleşmedi.

Kalp krizi geçmişi ve kalp atışlarındaki düzensizlik nedeniyle insan kalbi nakledilemeyen Bennett’e 7 Ocak’ta, genetiği değiştirilmiş bir domuzun kalbi nakledilmişti. İlk defa yapılan bu deneysel ameliyattan 3 gün sonra hastanın durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

ÖLÜM SEBEBİ HENÜZ NET DEĞİL

Hastane çalışanlarından Deborah Kotz, Bennett’in ölümüne dair belirli bir sebep tespit etmediklerini, araştırmaların devam edeceğini ve araştırma sonuçlarının yayımlanacağını söyledi.

Nakil operasyonunu gerçekleştiren Dr. Bartley Griffith Bennett’in sonuna kadar mücadele ettiğini, oldukça cesur bir hasta olduğunu ve ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

DENEYLER DEVAM EDECEK

Türler arası organ nakli uzmanı Dr. Muhammad Mohiuddin, Bennett’in iyileşme sürecinde yanındaydı. Mohiuddin yaptığı açıklamada, bağışıklık sistemi yeteri kadar bastırıldığında genetik olarak değiştirilmiş domuz kalbinin insan vücudunda iyi çalıştığını keşfettiklerini söyledi.

Mohiuddin, türler arası organ nakli konusunda iyimser olduklarını ve klinik deneylerini sürdüreceklerini vurguladı.



