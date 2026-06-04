Dünyada bir ilk: Gölün ortasına resmen güneş tarlası kurmuşlar!

Proje, iç su yüzeylerinde yenilenebilir enerji üretimi açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

1,87 MW kurulu güce sahip tesisin yılda yaklaşık 2 GWh elektrik üretmesi bekleniyor. Santral, göl yüzeyinin yalnızca yüzde 4,65’ini kaplarken, ilk işletme sonuçlarına göre tesisin şebekeden çektiği elektrik tüketimi yaklaşık yüzde 60 oranında azaldı. Şirket, sistemin tam kapasiteye ulaşmasıyla bu oranın yüzde 70’e kadar çıkabileceğini belirtti.

PATENTLİ TEKNOLOJİ KULLANILDI

Projede, geliştirilen ve patenti şirkete ait olan SKipp sistemi kullanılıyor. Teknoloji, güneş panellerini doğu-batı ekseninde dikey olarak konumlandırıyor ve paneller arasında en az dört metre genişliğinde açık su koridorları bırakıyor.

Şirkete göre bu tasarım, gün boyunca daha dengeli elektrik üretimi sağlarken, geleneksel güneş enerjisi sistemlerinin daha düşük verimle çalıştığı sabah ve akşam saatlerinde enerji üretimini artırıyor.

SU SEVİYESİNE UYUM SAĞLAYAN ÖZEL TASARIM

Sistemin temelinde, su yüzeyinin yaklaşık 1,6 metre altına uzanan omurga benzeri bir taşıyıcı yapı bulunuyor. Bu yapı sayesinde paneller rüzgar yükleri ve değişen su seviyelerine karşı kontrollü hareket edebiliyor.

Üretilen elektrik, yüzer kablo sistemi ve kıyıda bulunan bağlantı noktası aracılığıyla şebekeye aktarılıyor.

ÇEVRESEL ETKİLER OLUMLU ÇIKTI

Dikey yüzer güneş enerjisi santrali, Almanya Federal Su Kaynakları Yasası’nın (WHG) öngördüğü yüzde 15’lik maksimum yüzey kaplama sınırının oldukça altında kalıyor. Şirket, planlanan ikinci etapta 1,7 MW ek kapasite kurulacağını, buna rağmen toplam yüzey kullanımının yüzde 10’un altında kalacağını açıkladı.

Çevresel izleme çalışmalarına göre projede şu ana kadar herhangi bir olumsuz etki tespit edilmedi. İlk veriler su kalitesinde iyileşmeye işaret ederken, yüzer yapıların çevresinde balıklar ve su kuşları için yeni yaşam alanlarının oluştuğu gözlemlendi.

AÇILIŞA ÜST DÜZEY KATILIM

Santralin açılış törenine Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de katıldı. Söder, Bavyera’nın yeni değer zincirleri oluşturabilecek araştırma ve teknoloji yatırımlarında öncü rol üstlendiğini vurguladı.

Etkinlikte ayrıca Starnberg Bölge Yöneticisi Stefan Frey, CEO Egon Westphal, Bavyera Eyalet Parlamentosu Üyesi Ute Eiling-Hütig, Bernhard Kling, proje ortakları Gottfried Jais ve şirketin kurucusu Dr. Philipp Sinn de yer aldı.

DENİZ ÜSTÜ UYGULAMALAR İÇİN DE HAZIR

SKipp teknolojisi, 1,6 metreden daha derin yapay su kütlelerinde kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Özellikle taş ocakları, çakıl ocakları ve benzeri göletlerde yüksek enerji tüketimine sahip işletmelere yönelik çözüm sunuyor.

Şirket, sistemin deniz üstü uygulamalar için gerekli teknik kriterleri de karşıladığını belirtiyor. Bu kapsamda dikey yüzer güneş enerjisi konseptini gelecekte açık deniz projelerine taşımayı hedefliyorlar.