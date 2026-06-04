Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyada bir ilk: Gölün ortasına resmen güneş tarlası kurmuşlar!

Almanya merkezli yüzer yenilenebilir enerji platformları geliştiricisi bir şirket, Bavyera eyaletinin Starnberg bölgesindeki Jais çakıl ocağı gölünde dünyanın ilk dikey yüzer güneş enerjisi santralini devreye aldığını duyurdu.

Dünyada bir ilk: Gölün ortasına resmen güneş tarlası kurmuşlar!
Sedef Karatay Bingül

Proje, iç su yüzeylerinde yenilenebilir enerji üretimi açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

1,87 MW kurulu güce sahip tesisin yılda yaklaşık 2 GWh elektrik üretmesi bekleniyor. Santral, göl yüzeyinin yalnızca yüzde 4,65’ini kaplarken, ilk işletme sonuçlarına göre tesisin şebekeden çektiği elektrik tüketimi yaklaşık yüzde 60 oranında azaldı. Şirket, sistemin tam kapasiteye ulaşmasıyla bu oranın yüzde 70’e kadar çıkabileceğini belirtti.

Dünyada bir ilk: Gölün ortasına resmen güneş tarlası kurmuşlar! 1

PATENTLİ TEKNOLOJİ KULLANILDI

Projede, geliştirilen ve patenti şirkete ait olan SKipp sistemi kullanılıyor. Teknoloji, güneş panellerini doğu-batı ekseninde dikey olarak konumlandırıyor ve paneller arasında en az dört metre genişliğinde açık su koridorları bırakıyor.

Şirkete göre bu tasarım, gün boyunca daha dengeli elektrik üretimi sağlarken, geleneksel güneş enerjisi sistemlerinin daha düşük verimle çalıştığı sabah ve akşam saatlerinde enerji üretimini artırıyor.

SU SEVİYESİNE UYUM SAĞLAYAN ÖZEL TASARIM

Sistemin temelinde, su yüzeyinin yaklaşık 1,6 metre altına uzanan omurga benzeri bir taşıyıcı yapı bulunuyor. Bu yapı sayesinde paneller rüzgar yükleri ve değişen su seviyelerine karşı kontrollü hareket edebiliyor.

Üretilen elektrik, yüzer kablo sistemi ve kıyıda bulunan bağlantı noktası aracılığıyla şebekeye aktarılıyor.

ÇEVRESEL ETKİLER OLUMLU ÇIKTI

Dikey yüzer güneş enerjisi santrali, Almanya Federal Su Kaynakları Yasası’nın (WHG) öngördüğü yüzde 15’lik maksimum yüzey kaplama sınırının oldukça altında kalıyor. Şirket, planlanan ikinci etapta 1,7 MW ek kapasite kurulacağını, buna rağmen toplam yüzey kullanımının yüzde 10’un altında kalacağını açıkladı.

Çevresel izleme çalışmalarına göre projede şu ana kadar herhangi bir olumsuz etki tespit edilmedi. İlk veriler su kalitesinde iyileşmeye işaret ederken, yüzer yapıların çevresinde balıklar ve su kuşları için yeni yaşam alanlarının oluştuğu gözlemlendi.

Dünyada bir ilk: Gölün ortasına resmen güneş tarlası kurmuşlar! 2

AÇILIŞA ÜST DÜZEY KATILIM

Santralin açılış törenine Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de katıldı. Söder, Bavyera’nın yeni değer zincirleri oluşturabilecek araştırma ve teknoloji yatırımlarında öncü rol üstlendiğini vurguladı.

Etkinlikte ayrıca Starnberg Bölge Yöneticisi Stefan Frey, CEO Egon Westphal, Bavyera Eyalet Parlamentosu Üyesi Ute Eiling-Hütig, Bernhard Kling, proje ortakları Gottfried Jais ve şirketin kurucusu Dr. Philipp Sinn de yer aldı.

DENİZ ÜSTÜ UYGULAMALAR İÇİN DE HAZIR

SKipp teknolojisi, 1,6 metreden daha derin yapay su kütlelerinde kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Özellikle taş ocakları, çakıl ocakları ve benzeri göletlerde yüksek enerji tüketimine sahip işletmelere yönelik çözüm sunuyor.

Şirket, sistemin deniz üstü uygulamalar için gerekli teknik kriterleri de karşıladığını belirtiyor. Bu kapsamda dikey yüzer güneş enerjisi konseptini gelecekte açık deniz projelerine taşımayı hedefliyorlar.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binlerce yıllık Anadolu dili keşfedildi! 'Sidece' alfabesi ortaya çıktı!Binlerce yıllık Anadolu dili keşfedildi! 'Sidece' alfabesi ortaya çıktı!
Yüzen şehir inşa edecekler: İçinde tramvay bile var!Yüzen şehir inşa edecekler: İçinde tramvay bile var!

Anahtar Kelimeler:
Almanya güneş enerjisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.