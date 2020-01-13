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  4. Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

FUTBOL HABERLERİ  | 13.01.2020 09:21 | Son Güncelleme

Dünyanın birçok liginde ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor....

Futbolda "ara transfer" dönemi olarak isimlendirilen ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de 4 Ocak 2020'de başladı. 4 hafta süren bu süreç 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Süper Lig ekiplerine transfer döneminde kimler geldi kimler gitti? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor hangi futbolcuları transfer etti? İşte şu ana kadar dünyada biten 2019-2020 sezonu ara transferleri...

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor

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