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Dünyada bu alanda ilk ve tek örnek: 'Denklik Kılavuzu 2025' yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından, dünya genelindeki eğitim sistemlerinin daha iyi anlaşılması ve öğrenci hareketliliğinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan “Denklik Kılavuzu 2025” yayımlandı. Yaklaşık bir yıllık kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan kılavuz, 196 ülkenin eğitim yapıları ve resmi belge örneklerini içeren detaylı bilgilerle hem Türkçe hem İngilizce olarak, basılı ve dijital formatta kamuoyunun erişimine sunuldu.

Dünyada bu alanda ilk ve tek örnek: 'Denklik Kılavuzu 2025' yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından, dünya genelindeki eğitim yapılarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve öğrenci hareketliliğini desteklemek amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan 'Denklik Kılavuzu 2025' yayımlandı.

Dünyada bu alanda ilk ve tek örnek: Denklik Kılavuzu 2025 yayımlandı 1

'DENKLİK KILAVUZU 2025'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın yürüttüğü yaklaşık bir yıllık kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan ve 196 ülkenin eğitim sistemlerine dair detaylı bilgiler ile belge örneklerini bir araya getiren 'Denklik Kılavuzu 2025', hem basılı hem de dijital ortamda Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlandı.

DÜNYADA BU ALANDA YAYIMLANAN İLK VE TEK ÖRNEK

Dünya genelindeki eğitim yapılarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve öğrenci hareketliliğini desteklemek amacıyla hazırlanan bu kılavuz, zengin içeriğiyle dünyada bu alanda yayımlanan ilk ve tek örnek olma özelliğini taşıyor.

Kılavuz, denklik işlemlerinin mevzuat doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve bu işlemleri kolaylaştırmak, görevli personelle ilgili kuruluşlara, eğitim sistemleri ve belge örnekleri hakkında bütüncül bir bakış açısı kazandırmak ve bunları tek bir kaynakta toplamak amacı taşıyor.

Dünyada bu alanda ilk ve tek örnek: Denklik Kılavuzu 2025 yayımlandı 2

Çalışmanın farklı eğitim sistemlerinin yapısı, öğrenim belgeleri, diploma türleri, ders süreleri ve öğrenim kademeleri gibi konularda sunduğu açıklayıcı içeriklerle denklik işlemlerine yönelik temel standartların oluşturulmasına katkı sunması hedefleniyor. Ayrıca kılavuz ulusal ve uluslararası düzeyde örnek teşkil ederek, Türkiye'nin dijitalleşme hedefleri ve eğitim politikalarıyla uyumlu, stratejik bir kazanım olma ve ülkeler arası eğitim iş birliklerini güçlendirme potansiyeli taşıyor.

KILAVUZA ULAŞMA EKRANI

Türkçe Denklik Kılavuzu, 'İngilizce Denklik Kılavuzu

KILAVUZ, BAŞVURULARI HIZLANDIRACAK

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı Denklik Birimi, farklı eğitim sistemlerine ait öğrenim belgelerinin Türkiye'deki karşılığını belirleme işlemi olan denklik sürecinin geçerli, güvenilir, doğru, bilimsel ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Denklik İşlemleri yurt içinde 81 ilde 143 merkezde, yurt dışında ise 51 ülkede 77 merkezde yürütülüyor. Kılavuzda her ülke için zorunlu eğitim süresine, mezuniyet kriterlerine, diploma, transkript, karne gibi belge örneklerine, sınav sistemleri ve sınıf geçme koşullarına detaylı biçimde yer verildi. Denklik kılavuzu; şeffaflık, zaman tasarrufu ve standartlaşma gibi avantajlarla beraber, bireylerin başvurularını daha hızlı, doğru ve eksiksiz şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlayacak.

Dünyada bu alanda ilk ve tek örnek: Denklik Kılavuzu 2025 yayımlandı 3

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim
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