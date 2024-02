Dünyada en az izle yapılan rahim kanseri cerrahisi ilk kez Diyarbakır’da yapıldı

Ekibin yaptığı cerrahi işlem Avrupa’nın en büyük jinekolojik onkoloji dergisi olan International Journal Of Gynecological Cancer’de yayınlandı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binası olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, bir yeniliğe imza attı. Hastanede görev yapan Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Behzat Can, meslektaşı ve klinik sorumlusu Sedat Akgöl’ün desteği ile dünyada en az izle (V-NOTES) yöntemi ile rahim kanseri cerrahisini uyguladıklarını söyledi.

Yeni yöntemle aynı zamanda 24 saat içerisinde hastanın ayağa kalkıp sosyal hayatına devam edebileceğini ifade eden Behzat Can, "Son 5-6 yıldır dünyada çok az sayıda yapılan kanser evreleme cerrahisi çok daha erken bir basamaktaydı. Dünyada yapılan yöntem lenf bezlerini boyayarak tek bir tane lenf bezinin alınmasından ibaretti. Biz kliniğimizde jinekolojik onkoloji ekibi olarak bunu geliştirebileceğimizi düşündük. Ekip olarak bu ameliyatlara başladığımızda, bunu daha ileri boyuta götürebileceğimizi düşündük. Operasyonu önce tasarladık sonra başarılı bir şekilde uyguladık. Sedat hocam beni bu işe teşvik etti, ben de bu işi daha ileri seviyeye götürdüm ve başarılı bir şekilde uyguladım" dedi.

Rahim kanserinde kanserin ilk metastaz yapacağı yer olan büyük damarların etrafındaki lenf bezelerini vajinal yoldan V-NOTES denilen yöntemle yapmayı başardıklarını ifade eden Can, "Büyük damarların etrafındaki lenf bezlerini komple çıkardık. İleri evre kanser cerrahilerinde karın yan duvarında sadece 2 santimlik bir kesi ile sol böbrek damarına kadar bütün lenf bezelerini çıkardık. Bu yöntem dünyadaki en az izle yapılan rahim kanseri evreleme cerrahisi olarak literatüre girmiş oldu. Erken evre rahim kanserinde ise karında iz olmadan ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bu yöntem ile hasta daha önce hastanede bir hafta 10 gün kadar bir süreyle ağrılı bir şekilde iyileşme sürecini yaşarken bu yöntem sayesinde hasta neredeyse ağrı hissetmeyecek seviyede 24 saat sonra sosyal hayattaki iş gücünü yapabilecek şekilde evine taburcu olabiliyor. Bu hasta için çok yüksek konforda bir ameliyat iken hastane açısından iş gücünü azalttığı için ayrıca faydalı. Daha sonraki takiplerimizde de hastaların herhangi bir şikayeti olmadı" diye konuştu.

"İLK VAKAYI 2023 YILININ KASIM AYINDA ALDIK"

“Bu yöntemi geliştirdikten sonra Avrupa’nın en büyük jinekolojik onkoloji dergisi International Journal Of Gynecological Cancer’de yayınladık” diyen Can, şunları kaydetti:

“Avrupa’daki meslektaşlarımızdan çok güzel tepkiler aldık. Şu ana kadar da bu yöntemi geliştirmeye devam ediyoruz. Şu an dünyada bu yöntemi en fazla uygulayan merkez Diyarbakır’da biziz. Bu verilerimizi daha sonra bilimsel dergilerde paylaşacağız. İlk vakamızı 2023 yılının kasım ayında yaptık. Biz bu vakayı yaptıktan sonra yaklaşık 2-3 aylık süreçte dergiye sunduk. 20 gün önce de bu vaka bütün dünyaya duyuruldu. Bu yöntem daha da gelişecek. Bu yöntemi yaptıktan sonra Türkiye’deki meslektaşlarımız bu yöntemi öğrenmek istedi. Biz de teklif edilen her kongrede bu yöntemi anlatıyoruz. Şu ana kadar 3 toplantıda bu yöntemi anlattık. Önümüzde planladığımız bu yöntemi anlatacağımız 4 toplantı daha var.”

"LİTERATÜRE YENİ ŞEYLER KATTIĞIMIZ İÇİN DE MUTLUYUZ"

İlk vakalarının çok başarılı olduğunu, literatüre giren yöntemle 10 ileri evre hastaya cerrahi işlemi uyguladıklarını aktaran Can, “Bu yöntem şu şekilde aklımıza geldi; bütün dünyada 7 vakalık bir seri var. Bu 7 vakalık seride boyanma yöntemiyle kasık bölgesinden sadece tek bir lenf nodu çıkarılıyordu. Biz, bu yöntemi Türkiye’de uyguladığımızda biz bunu neden ileri evre hastalarda da uygulayarak bütün lenf bezlerini çıkarmıyoruz diye düşündük. Bunu sentinel lenf nodunu yaptığımızda biz bunun daha ilerisini yapabiliriz diye düşündük ve uyguladık. İlk vakamız çok başarılı oldu. Daha sonra bunları tekrarladık. Böbrek damarına kadar yapılan ameliyatı ilk defa biz yaptık. Bu yöntemle yaklaşık 10 vakaya cerrahi işlem uyguladık. Ama karında kesi olmadan erken evre endometrium kanserinde V-NOTES ile sentinel lenf body uygulamasını yaklaşık 53 vakamıza uyguladık. 53 vaka şu an dünyada en büyük seriye sahip. Olayın öyküsü de onkolojinin klinik sorumlusu Sedat Akgöl hocamızın bu yöntemi uygulayalım diye teklifi sonucu oldu. Bana uygulamam için teklif etti ben de kabul ettim. Daha önce başarılı şekilde çok fazla geleneksel laparoskopi ile ileri düzey çok ameliyat yaptım ancak bu yöntemi uygulamak farklı bir bakış açısı kazandırdı. Yöntemi uyguladık, çok da başarılı olduk. Literatüre değerli yeni şeyler kattığımız için de mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

AKGÖL: "KLİNİĞİMİZ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NİN MERKEZİ KLİNİĞİ KONUMUNDA"

Diyarbakır’ın literatüre giren işlemle tüm bölgeye artık hitap edebilme konumuna geldiğini söyleyen Klinik Sorumlusu Dr. Sedat Akgöl, "Kliniğimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin merkezi kliniği konumunda. 15 yataklı servisle hastalarımıza hizmet veriyoruz. Jinekolojik onkoloji cerrahisi alanında dünyada yapılan tüm ameliyatları biz de hastanemizde uygulamaktayız. Vajinal yolla yapılan ameliyatlarda şu an klinik olarak yaptığımız ameliyat serisi tüm dünyanın en büyük serisi konumundadır. Bu konuda Behzat hocam liderlik yaptı. Behzat hocamızın geliştirdiği ameliyat tekniğiyle kliniğimizi dünyaya tanıttık. Bunun bilimsel yayını da yayınlandı. Biz kliniğimizde hem öğreniyoruz hem öğretiyoruz. Eğitim paylaşarak büyüyen bir hazinedir. Biz bu bilgiyi arttırıyoruz. Diyarbakır da böylelikle tüm bölgeye hitap edebilme konuma gelmiş bulunmaktadır. Rahim içi kanserinin (endometrium) standart tedavisi hiç karında kesi izi olmadan tamamen vajinal yolla biz kliniğimizde standart tedavi protokolü olarak kabul ettik. Bu konuda ekip olarak çalışıyoruz" şeklinde konuştu.