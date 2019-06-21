Dünyada en çok izlenen animasyon filmleri hangileri?

Peki gelelim dünya genelinde en çok izlenen animasyon filmlerine. Aslında bu konu hakkında herkesin az çok bir düşüncesi vardır. Çünkü ülkemizde de popüler olan pek çok animasyon filmi, dünya arenasında zirvede yer alıyor.
Şimdiye kadar en çok izlenen animasyon filmi ise, önümüzdeki günlerde devam filmi vizyona girecek olan Frozen. Disney imzası taşıyan bu yapım hayli uzun bir süredir zirvede yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl vizyona giren Incredibles 2 yani İnanılmaz Aile 2 ise Frozen’ı geçmeye çok yaklaşmış fakat bunu başaramamıştı.
Dünyanın en çok izlenen animasyon filmleri
Incredibles 2
Çıkış Yılı: 2018
Toplam Hasılat: 1.242 milyar dolar
Minions
Çıkış Yılı: 2015
Toplam Hasılat: 1.159 milyar dolar
Toy Story 3
Çıkış Yılı: 2010
Toplam Hasılat: 1.067 milyar dolar
Despicable Me 3
Çıkış Yılı: 2017
Toplam Hasılat: 1.034 milyar dolar
Finding Dory
Çıkış Yılı: 2016
Toplam Hasılat: 1.028 milyar dolar
Zootopia
Çıkış Yılı: 2016
Toplam Hasılat: 1.023 milyar dolar
Despicable Me 2
Çıkış Yılı: 2013
Toplam Hasılat: 970 milyon dolar
The Lion King
Çıkış Yılı: 1994
Toplam Hasılat: 968.5 milyon dolar
Finding Nemo
Çıkış Yılı: 2003
Toplam Hasılat: 940.3 milyon dolar
Shrek 2
Çıkış Yılı: 2004
Toplam Hasılat: 919.8 milyon dolar
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