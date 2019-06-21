Dünyada en çok izlenen animasyon filmleri hangileri?

Peki gelelim dünya genelinde en çok izlenen animasyon filmlerine. Aslında bu konu hakkında herkesin az çok bir düşüncesi vardır. Çünkü ülkemizde de popüler olan pek çok animasyon filmi, dünya arenasında zirvede yer alıyor.

Şimdiye kadar en çok izlenen animasyon filmi ise, önümüzdeki günlerde devam filmi vizyona girecek olan Frozen. Disney imzası taşıyan bu yapım hayli uzun bir süredir zirvede yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Incredibles 2 yani İnanılmaz Aile 2 ise Frozen’ı geçmeye çok yaklaşmış fakat bunu başaramamıştı.

Dünyanın en çok izlenen animasyon filmleri

Incredibles 2

Çıkış Yılı: 2018

Toplam Hasılat: 1.242 milyar dolar

Minions

Çıkış Yılı: 2015

Toplam Hasılat: 1.159 milyar dolar

Toy Story 3

Çıkış Yılı: 2010

Toplam Hasılat: 1.067 milyar dolar

Despicable Me 3

Çıkış Yılı: 2017

Toplam Hasılat: 1.034 milyar dolar

Finding Dory

Çıkış Yılı: 2016

Toplam Hasılat: 1.028 milyar dolar

Zootopia

Çıkış Yılı: 2016

Toplam Hasılat: 1.023 milyar dolar

Despicable Me 2

Çıkış Yılı: 2013

Toplam Hasılat: 970 milyon dolar

The Lion King

Çıkış Yılı: 1994

Toplam Hasılat: 968.5 milyon dolar

Finding Nemo

Çıkış Yılı: 2003

Toplam Hasılat: 940.3 milyon dolar

Shrek 2

Çıkış Yılı: 2004

Toplam Hasılat: 919.8 milyon dolar

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