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Dünyada en çok izlenen animasyon filmleri hangileri?

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TEKNOLOJİ  | 21.06.2019 09:35 | Son Güncelleme

Kimilerine göre animasyon filmleri, çizgi film tadında yapımlar olabilir. Hatta bu tarz filmleri “çocuk işi” olarak da görebilirler. Fakat işin iç yüzü pek de öyle değil. Günümüzde animasyon filmleri 7’den 70’e hayli geniş bir kitleye hitap ediyorlar. Ülkemizde bu durum biraz farklı olsa da dünyanın pek çok ülkesinde animasyon filmleri yoğun ilgi görüyor.

Dünyada en çok izlenen animasyon filmleri hangileri?

Peki gelelim dünya genelinde en çok izlenen animasyon filmlerine. Aslında bu konu hakkında herkesin az çok bir düşüncesi vardır. Çünkü ülkemizde de popüler olan pek çok animasyon filmi, dünya arenasında zirvede yer alıyor.

Şimdiye kadar en çok izlenen animasyon filmi ise, önümüzdeki günlerde devam filmi vizyona girecek olan Frozen. Disney imzası taşıyan bu yapım hayli uzun bir süredir zirvede yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Incredibles 2 yani İnanılmaz Aile 2 ise Frozen’ı geçmeye çok yaklaşmış fakat bunu başaramamıştı.

Dünyanın en çok izlenen animasyon filmleri

Incredibles 2
Çıkış Yılı: 2018
Toplam Hasılat: 1.242 milyar dolar

Minions
Çıkış Yılı: 2015
Toplam Hasılat: 1.159 milyar dolar

Toy Story 3
Çıkış Yılı: 2010
Toplam Hasılat: 1.067 milyar dolar

Despicable Me 3
Çıkış Yılı: 2017
Toplam Hasılat: 1.034 milyar dolar

Finding Dory
Çıkış Yılı: 2016
Toplam Hasılat: 1.028 milyar dolar

Zootopia
Çıkış Yılı: 2016
Toplam Hasılat: 1.023 milyar dolar

Despicable Me 2
Çıkış Yılı: 2013
Toplam Hasılat: 970 milyon dolar

The Lion King
Çıkış Yılı: 1994
Toplam Hasılat: 968.5 milyon dolar

Finding Nemo
Çıkış Yılı: 2003
Toplam Hasılat: 940.3 milyon dolar

Shrek 2
Çıkış Yılı: 2004
Toplam Hasılat: 919.8 milyon dolar

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Anahtar Kelimeler:
animasyon animasyon filmleri

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