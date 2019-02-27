Dünyada en iyisi Türkiye'de! Mucivezi kum 100 yılı aşkın süredir tedavi için kullanılıyor

Karadeniz’e adını verdiği rivayet edilen ve dünyadaki örneklere göre içerisinde bulundurduğu 20’ye yakın mineral, bileşen ve ağır materyaller içermemesi sebebiyle “dünyadaki en kaliteli çeşidi” olarak nitelendirilen Ünye manyetik siyah kumu, ilçenin yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandı boyunca yayılarak şifa dağıtıyor. Bölgedeki sahil kumunun içerisinde yüzde 58 oranda yer alan manyetik siyah kum, ince yapısı ve kalitesi sebebiyle insan vücudunda düzenleyici bir etki uyandırarak bioenerjiyi düzenliyor.

'İNSANLAR BU KUMLARDA STRESLERİNİ ATSINLAR İSTİYORUZ'

Konu özelinde açıklamada bulunan Emekli Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit, Ünye manyetik siyah kumu olarak adlandırılan kumun, yapısı itibari ile incelendiğinde manyetit, hematit, ilmenit, kobalt gibi 20’ye yakın mineral bileşiminden oluşan, inorganik bir madde olduğunu keşfettiklerini söylüyor. Manyetit, hematit ve kobalt elementlerinin mıknatıs tarafından çekilen, oksitlenmiş demir bileşenleri olduğuna ve insan vücuduna olan faydalarına değinen Yiğit, “İnsan sağlığı için önemli bir maddeye sahip olan manyetik siyah kum, yüzlerce yıldan beri İpek Yolu güzergahı üzerinde biliniyor ve Ünye sahilini kaplıyor. Ancak bu kum bugüne kadar keşfedilmeyi bekliyordu. Yaptığım araştırmaların sonucunda gördüm ki dünyada 7 bölgede siyah kumdan bahsediliyor; bunların içerisinde ne Türkiye’nin ne de Ünye’nin adı geçiyor. Halbuki onların koyları bir buçuk kilometrelik koylarken bizimki 30 kilometre… Bizim kumumuz 80 mikron inceliğine sahipken onlarınki kalın ve ağır materyaller içeriyor. Bu bölgedeki siyah kumda hiçbir ağır materyal yok ve bakir bir vaziyette. İnsanlar bu kumlara gelsinler, uzansınlar, streslerini atsınlar diye çabalıyoruz.”