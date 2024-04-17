Dünyada eşi benzeri görülmemiş uygulama! O ülkede hakemler artık yalan makinesine bağlanacak

Türkiye'de olduğu gibi dünya futbolunda en çok tartışılan konuların başında hakemler gelirken, Ukrayna'da bu konuyla ilgili eşi benzeri görülmemiş bir uygulama başlatıldı.

YALAN MAKİNESİNE BAĞLANIYORLAR

Ukrayna Futbol Federasyonu, hakemleri yalan makinesine bağlamaya başladı. Makine, kişinin kan basıncı, kan akışı, solunum hızı ve ter tepkilerindeki değişiklikleri ölçerek kişinin doğruyu söyleyip söylemediğini belirliyor. Bu test esnasında hakemlere ne gibi sorular sorulduğu ise süreci olumsuz etkileyebileceği düşünülerek açıklanmıyor.

Ukrayna Futbol Federasyonu, yalan makinesini yolsuzluk rüşvet ve şikenin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacağını düşünerek kullanmaya başladı.

"TEMİZ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, yalan makinesi sistemiyle alakalı olarak, "Yalan makinesini, hangi hakemlerle çalışabileceğimizi ve hangileriyle çalışamayacağımızı anlamak için daha fazla bilgi edinme fırsatı olarak görüyoruz" Temiz bir sayfa açıyoruz" diye konuştu.

Efsane isim ayrıca yalan makinesini geçemeyenlerin artık hakemlik yapmasına izin verilmeyeceğini de belirtti.







