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Dünyada eşi benzeri görülmemiş uygulama! O ülkede hakemler artık yalan makinesine bağlanacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.04.2024 17:50
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Futbolda en çok tartışılan konuların başında gelen hakemler için Andriy Shevchenko'nun başkanlığını yaptığı Ukrayna Futbol Federasyonu eşi benzeri görülmemiş bir uygulama başlattı. Buna göre federasyon hakemleri yalan makinesine bağlamaya başladı. İşte detaylar...

Türkiye'de olduğu gibi dünya futbolunda en çok tartışılan konuların başında hakemler gelirken, Ukrayna'da bu konuyla ilgili eşi benzeri görülmemiş bir uygulama başlatıldı.

YALAN MAKİNESİNE BAĞLANIYORLAR

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Ukrayna Futbol Federasyonu, hakemleri yalan makinesine bağlamaya başladı. Makine, kişinin kan basıncı, kan akışı, solunum hızı ve ter tepkilerindeki değişiklikleri ölçerek kişinin doğruyu söyleyip söylemediğini belirliyor. Bu test esnasında hakemlere ne gibi sorular sorulduğu ise süreci olumsuz etkileyebileceği düşünülerek açıklanmıyor.

Ukrayna Futbol Federasyonu, yalan makinesini yolsuzluk rüşvet ve şikenin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacağını düşünerek kullanmaya başladı.

"TEMİZ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

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Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, yalan makinesi sistemiyle alakalı olarak, "Yalan makinesini, hangi hakemlerle çalışabileceğimizi ve hangileriyle çalışamayacağımızı anlamak için daha fazla bilgi edinme fırsatı olarak görüyoruz" Temiz bir sayfa açıyoruz" diye konuştu.

Efsane isim ayrıca yalan makinesini geçemeyenlerin artık hakemlik yapmasına izin verilmeyeceğini de belirtti.


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