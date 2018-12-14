Dünyada eşi benzeri yok! Mevlana şekeri ABD'ye bile satılıyor

Bakır kazanlarda 140 derecelik ısıyla şeker, su ve limon tuzundan üretilen Mevlana şeker, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Konya Pastacılar Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, Mevlana şekerine Rus, Nijerya ve Arapların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Üretiminde hiçbir katkı maddesi olmayan Mevlana şekerine turistlerin büyük ilgisi var. Dünya da eşi benzeri olmayan bir şeker. Birçok ülkeye de ihracatı var" dedi.

Konya’da etli ekmekten sonra en çok bilinen lezzetlerinden biri olan asıl adı peynir şekeri olan Mevlana şekeri, 70 üretim tesisinde günlük yaklaşık 100 ton üretiliyor.

Şekerler, başta Arap ülkeleri olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Nijerya’ya ihraç ediliyor.

Mevlana şekerinin Konya'nın önemli simgelerinden bir olduğunu ifade eden Pastacılar Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu şunları söyledi:

“Konya denince akla gelen 3 şey var. Birincisi Mevlana, ikincisi etli ekmek, üçüncüsü ise Mevlana şekeridir. Mevlana şekerini Konya’da üreten 70 kadar küçük ve orta ölçekli şirket var. Bunların günlük üretimi yaklaşık 70 ton civarındadır. Büyük ölçekli firmaları içine kattığımızda bu rakam günlük 100 tona ulaşıyor. 1960 yılından bu yana üretiliyor. İlk zamanlarda peynir şekeri olarak adlandırılırdı. Turistik yerlerde satılmaya başlamasından sonra ismi Mevlana şekeri olarak Türkiye çapında isim yapmış bir şeker haline geldi. Yurt dışına da ihracatı var. Çoğunlukla Nijerya, Rusya ve Arap ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracat ediliyor. Üretiminde hiçbir katkı maddesi olmadan yalnızca şeker, limon tuzu ve su katılarak üretiliyor. Başka hiçbir katkı maddesi yoktur. Herkesin güvenle tüketebileceği bir şekerdir.”