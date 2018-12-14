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Dünyada eşi benzeri yok! Mevlana şekeri ABD'ye bile satılıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.12.2018 11:04 | Son Güncelleme

Konya’nın yöresel yiyecekleri arasında yer alan ve ‘Mevlana’ adı altında satılan akide şekeri, günde 100 ton üretiliyor ve yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlıyor. Ünü Türkiye sınırları dışına çıkan şeker ABD'ye bile satılıyor. Turistlerin oldukça ilgisini çeken Mevlana şekeri bakın nasıl üretiliyor.

Dünyada eşi benzeri yok! Mevlana şekeri ABD'ye bile satılıyor

Bakır kazanlarda 140 derecelik ısıyla şeker, su ve limon tuzundan üretilen Mevlana şeker, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

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Konya Pastacılar Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, Mevlana şekerine Rus, Nijerya ve Arapların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Üretiminde hiçbir katkı maddesi olmayan Mevlana şekerine turistlerin büyük ilgisi var. Dünya da eşi benzeri olmayan bir şeker. Birçok ülkeye de ihracatı var" dedi.

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Konya’da etli ekmekten sonra en çok bilinen lezzetlerinden biri olan asıl adı peynir şekeri olan Mevlana şekeri, 70 üretim tesisinde günlük yaklaşık 100 ton üretiliyor.

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Şekerler, başta Arap ülkeleri olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Nijerya’ya ihraç ediliyor.

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Mevlana şekerinin Konya'nın önemli simgelerinden bir olduğunu ifade eden Pastacılar Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu şunları söyledi:

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“Konya denince akla gelen 3 şey var. Birincisi Mevlana, ikincisi etli ekmek, üçüncüsü ise Mevlana şekeridir. Mevlana şekerini Konya’da üreten 70 kadar küçük ve orta ölçekli şirket var. Bunların günlük üretimi yaklaşık 70 ton civarındadır. Büyük ölçekli firmaları içine kattığımızda bu rakam günlük 100 tona ulaşıyor. 1960 yılından bu yana üretiliyor. İlk zamanlarda peynir şekeri olarak adlandırılırdı. Turistik yerlerde satılmaya başlamasından sonra ismi Mevlana şekeri olarak Türkiye çapında isim yapmış bir şeker haline geldi. Yurt dışına da ihracatı var. Çoğunlukla Nijerya, Rusya ve Arap ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracat ediliyor. Üretiminde hiçbir katkı maddesi olmadan yalnızca şeker, limon tuzu ve su katılarak üretiliyor. Başka hiçbir katkı maddesi yoktur. Herkesin güvenle tüketebileceği bir şekerdir.”

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İrili ufaklı üretim tesislerinde 400 işçinin istihdam edildiğini belirten Başkan Kağnıcıoğlu, “Konya’da üretilen bir şekerdir. 140 derecelere varan bir sıcaklıkla kaynatılan bir şekerdir. Ağartma ve kesim işlemlerinin ardından tezgahta nemlendirilip, paketleniyor. Paketi açıldıktan sonra da tüketilmesi gereken bir üründür. Dünya da eşi benzeri olmayan bir şekerdir. Yılın her günü üretilen bir şekerdir. Mevlana şekeri üreten atölyelerde 400 çalışan var. Hep olumlu tepkiler aldık. Yabancı turistlerin de beğenerek yediği bir şeker” dedi.

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mevlana şekeri konya şekeri yöresel yemekler

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