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Dünyada gezilip görülmesi gereken en ilginç yerler!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
SEYAHAT  | 08.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

Avustralya'daki pembe gölden tutun da iskoçya'daki Smoo mağrasına dünyadaki en ilginç ve en görülmesi gereken yerleri sizin için bir araya getirdik. Bu yerleri görünce yerinizde duramayabilir hemen bilet bakmaya koyulabilirsiz bizden söylemesi!

Dünyada gezilip görülmesi gereken en ilginç yerler!

Yeni yerler keşfetmeyi ve seyahat etmeyi herkes sever. Tabi ki öncellikle insan ülkesindeki güzellikleri keşfetmeli. Sonrasında yurtdışına yönelmeli. Gezmeyi görmeyi sevenler için çoğu kişinin bilmediği, adeta dünyadaki cennet yerleri derledik. Özellikle öyle bir yer var ki resmen masallardan fırlamış. Avustralya'daki pembe göl sizi gerçekten hayrete düşürecek. İçlerinden birini maddi imkanınız olması halinde görmeniz, gitmeniz ve gezmeniz şiddetle tavsiye edilir.

1- Islas Marietas, Meksika

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2- Huacachina, Peru

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3- Blagaj Köyü, Bosna Hersek

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4- Hillier Gölü, Avustralya

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5- Silfrasprickan, İzlanda

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6- Isola Bella Adası, Maggiore Gölü, İtalya

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7- Karl-Alfred Köyü, Malta (1979’da Karl-Alfred için çekilen film için oluşturuldu ve bugün tema parkı)

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8- Poço da Alagoinha, Flores Adası

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9- Luoxiagou, Dongchuan, Çin

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10- Saint Marcel d’Ardèche Mağarası, Fransa

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11- Yeşil Göl, Avusturya

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12- Smoo Mağarası, İskoçya

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13- Garajonay Ulusal Parkı, Kanarya Adaları

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14- General Carrera Gölü, Şili

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15- Sørvágsvatn Gölü, Faroe Adaları

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