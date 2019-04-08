Dünyada gezilip görülmesi gereken en ilginç yerler!

Yeni yerler keşfetmeyi ve seyahat etmeyi herkes sever. Tabi ki öncellikle insan ülkesindeki güzellikleri keşfetmeli. Sonrasında yurtdışına yönelmeli. Gezmeyi görmeyi sevenler için çoğu kişinin bilmediği, adeta dünyadaki cennet yerleri derledik. Özellikle öyle bir yer var ki resmen masallardan fırlamış. Avustralya'daki pembe göl sizi gerçekten hayrete düşürecek. İçlerinden birini maddi imkanınız olması halinde görmeniz, gitmeniz ve gezmeniz şiddetle tavsiye edilir.

1- Islas Marietas, Meksika

2- Huacachina, Peru

3- Blagaj Köyü, Bosna Hersek

4- Hillier Gölü, Avustralya

5- Silfrasprickan, İzlanda

6- Isola Bella Adası, Maggiore Gölü, İtalya

7- Karl-Alfred Köyü, Malta (1979’da Karl-Alfred için çekilen film için oluşturuldu ve bugün tema parkı)

8- Poço da Alagoinha, Flores Adası

9- Luoxiagou, Dongchuan, Çin

10- Saint Marcel d’Ardèche Mağarası, Fransa

11- Yeşil Göl, Avusturya

12- Smoo Mağarası, İskoçya

13- Garajonay Ulusal Parkı, Kanarya Adaları

14- General Carrera Gölü, Şili

15- Sørvágsvatn Gölü, Faroe Adaları





