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Olası büyük İstanbul depreminde en riskli binaların bulunduğu 4 ilçe belli oldu

İstanbul'da beklenen Marmara depremi gündemdeki önemini korurken, kentteki yapı stoku da yeniden tartışma konusu oldu. İBB'nin hızlı tarama testleri kapsamında yapılan incelemelerde binlerce binanın yüksek ve çok yüksek risk taşıdığı belirlendi. İBB Deprem Risk Yönetimi Başkanı Murat Yün ise İstanbul'un depreme hazır olmadığını belirterek çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Olası büyük İstanbul depreminde en riskli binaların bulunduğu 4 ilçe belli oldu
Çiğdem Berfin Sevinç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hızlı tarama testleri için aldığı başvuru sayısı 170 bine ulaştı. Bu başvurular kapsamında yaklaşık 40 bin binada inceleme gerçekleştirildi.

1999 öncesinde inşa edilen binalara yönelik çalışmalarda 18 bin 800 binanın yüksek ve çok yüksek riskli olduğu belirlendi.

İBB Deprem Risk Yönetimi Başkanı Murat Yün, İstanbul'un henüz depreme hazır olmadığını söyledi. Yün, kent genelinde kendiliğinden yıkılması beklenen 1.238 bina bulunduğunu açıkladı.

Olası büyük İstanbul depreminde en riskli binaların bulunduğu 4 ilçe belli oldu 1

DEPREMİN ÜZERİNDEN ZAMAN GEÇTİ, BAŞVURULAR DÜŞTÜ

Yün, Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbulluların deprem konusunda ciddi bir farkındalık yaşadığını ancak zaman geçtikçe başvuruların büyük ölçüde azaldığını belirtti.

2023 yılının şubat ayında İBB'ye bir günde 122 bin başvuru geldiğini söyleyen Yün, mart ayında ise 30 bin başvuru aldıklarını ifade etti.

Yün, günümüzde aylık başvuru sayısının 500-600 seviyelerine kadar gerilediğini belirterek, deprem gerçeğinin zamanla unutulduğuna dikkat çekti.

Olası büyük İstanbul depreminde en riskli binaların bulunduğu 4 ilçe belli oldu 2

RİSKLİ BİNALARIN ÖNE ÇIKTIĞI İLÇELER

Hızlı tarama çalışmalarında yaklaşık 3 bin bina için resmi işlemlerin başlatıldığı ve bazı binalarda tahliye sürecine geçildiği belirtildi.

Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçelievler riskli yapıların yoğun olduğu ilçeler arasında yer alıyor.

Öte yandan eski binalarda yaşayan ve kentsel dönüşüme girmek isteyen vatandaşlar da bulunuyor. Bakırköy'de 48 yıllık bir binada yaşayan apartman sakinleri, binada oluşan çatlakların ardından kentsel dönüşüm kararı aldı.

Apartman sakinlerinden biri süreci, "Kiminin sıva çatlağı oldu, kiminin balkonunda oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık" sözleriyle anlattı.

Olası büyük İstanbul depreminde en riskli binaların bulunduğu 4 ilçe belli oldu 3

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul ilçe risk
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