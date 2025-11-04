Dünyada ilk! Maldivler, 2007 sonrası doğanlara sigara yasağı getirdi

Mynet Trend

Maldivler, 1 Ocak 2007’den sonra doğan herkes için sigara içmeyi, satın almayı ve satmayı yasaklayarak dünyada “nesiller arası sigara yasağı” uygulayan ilk ülke oldu.

Maldivler , 1 Ocak 2007'den sonra doğanların sigara içmesini, tütün satın almasını veya kullanmasını yasaklayan nesiller boyu süren sigara yasağını uygulayan dünyadaki ilk ülke oldu.

SATICILAR YAŞ DOĞRULAMASI YAPACAK

Sağlık Bakanlığı, yasağın yürürlüğe girmesinin ardından Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Yasak her türlü tütün için geçerli ve perakendecilerin satış öncesinde yaş doğrulaması yapması gerekiyor." dedi. Açıklamada, "Bu adım, Maldivler'i ülke çapında kuşaklar arası tütün yasağı uygulayan dünyadaki ilk ülke haline getiriyor" denildi.

Nüfusu yarım milyondan fazla olan Güney Asya takımadaları, ülke genelinde sigara içmeyi azaltmak amacıyla, yaşa bakılmaksızın elektronik sigara ve buharlı sigaraları tamamen yasaklıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tütün, her yıl dünya çapında yaklaşık 7 milyon ölüme neden oluyor ve "tütün salgını"nı "dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri" olarak nitelendiriyor.

13-15 YAŞ ARALIĞINDAKİ GENÇLERİN YARISI KULLANIYOR

Maldivler'de 15 yaş üstü nüfusun yaklaşık dörtte biri tütün tüketiyor . Sigara kullanımı özellikle gençler arasında yaygın ve 13-15 yaş arasındakilerin neredeyse yarısı bir tür tütün kullanıyor.

Maldivler, nesiller boyu sigara içme yasağını resmen uygulayan ilk ülke olsa da, Yeni Zelanda gibi diğer ülkeler tarafından da benzer öneriler değerlendiriliyor. Yeni Zelanda , 2022'de 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlara 2024'ten itibaren tütün satışını yasaklayacak bir yasa çıkardı. (nbcnews)

