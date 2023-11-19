Dünyada merakla beklenen Hollanda-İrlanda maçı sonuçlandı! İrlanda yenildiği için EURO 2024 ihtimalini devam ettirdi

EURO 2024 Elemeleri'nde Hollanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında daha önce eşine pek rastlanmamış bir karşılaşma oynandı. Fransa'nın daha önce gruptan çıkmayı garantilediği B Grubu'nda Hollanda; mutlak galibiyet almak, İrlanda Cumhuriyeti ise yenilmek için sahaya çıktı.

İRLANDA'NIN YENİLMESİ GEREKİYORDU

Grupta 6 puanla 4. sırada bulunan ve gruptan çıkma şansı kalmayan İrlanda Cumhuriyeti'nin, 12 puanla 2. basamakta yer alan Hollanda'ya mağlup olması durumunda EURO 2024'e gitme ihtimali bulunuyordu. Bu ihtimalin peşinden koşmak için tek ihtimal Hollanda'ya karşı yenilmekti.

ULUSLAR LİGİ FORMÜLÜ

İrlanda, Johan Cruyff Arena'daki maçta Hollanda'ya yenilmesi halinde UEFA Uluslar Ligi'nde play-off hakkı elde edecek ve buradan organizasyona katılma şansı kazanacaktı. Dün gece oynanan maçta Hollanda, İrlanda'yı zor da olsa 1-0 mağlup ederek İrlanda'nın umutlarını devam ettirdi.

NEDEN YENİLMELERİ GEREKİYORDU?

İrlanda'nın play-off'lara katılabilmesi için Uluslar Ligi sıralamasında kendisinden üstte olan ama otomatik olarak sıralamaya giremeyen 7'den daha fazla takım olmaması gerekiyor.

İrlanda, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'dan daha üst sırada yer alıyor. İki takımın da gruplardan çıkamaması durumunda İrlanda, Yunanistan'dan daha üst puana sahip olduğu için play-off hakkı elde edecek. Yunanistan'ın Hollanda'yı yenip gruptan çıkması durumunda ise İrlanda'nın puanı Hollanda'dan daha az olduğu için play-off oynama hakkı Hollanda'ya gidecekti.





