Dünyada Nevruz Nasıl Kutlanıyor?

21 Mart'ın gelişiyle birlikte baharı müjdeleyen günler de kapıya dayandı. Baharın bu iç ısıtan güzelliğinin leziz yemekler, danslar, müzikler ve barış sözleriyle kutlandığı Nevruz Bayramı da dünyanın dört bir yanında rengarenk ve neşe dolu görüntüler oluşturmaya başladı. İlk olarak Pers Kralı Cemşid tarafından başlatıldığı söylenen Nevruz, tabiatın uyanışını, bolluk ve bereketi temsil ediyor. Afganlar, Kırgızlar, Özbekler, Kürtler, Türkmenler ve Anadolu Türklerinin de aralarında olduğu çok sayıda millet, neşe dolu günün tadını çıkarıyor. Peki ülkeler Nevruz'da neler yapıyor, bu bayramı nasıl kutluyor? Detaylar için okumaya devam edebilirsiniz...
Afganistan
Herkesin en güzel ve renkli kıyafetlerini giydiği bu bayram Afganistan‘da 21 Mart tarihinde kutlanıyor. Ülkede Nevruz kutlamalarının merkezi Mezar-ı Şerif. On binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen törenler, Gül-i Surh Festivali (Kırmızı Gül Bayramı) ismiyle biliniyor ve 40 gün sürüyor. Törenlerde güreş, horoz dövüşleri, tiyatro oyunları gibi etkinlikler düzenleniyor. Evlerde ise Samanak, Haft Mewa gibi yemekler pişiriliyor.
Azerbaycan
Sovyet rejimi yıllarında kutlanması yasaklanan Nevruz Bayramı, Azerbaycan‘da 21 Mart tarihinde kutlanıyor. Üç gün boyunca devam eden bu geleneksel bayramın hazırlıkları neredeyse bir ay önceden başlıyor. Geleneklere göre Nevruzun birinci günü ilk bahar, ikinci günü yaz, üçüncü günü son bahar, dördüncü günü ise kış olarak kabul ediliyor. Bayram kutlamalarında, geleneksel müzikler eşliğinde danslar edilip yöresel yemekler yeniyor.
Kazakistan
Nevruz, Kazakistan‘da Navrız meyrami ismiyle biliniyor. 21 Mart’ta ülke genelinde kurulan çadırlarda yöresel yemekler pişirilip, geleneksel danslar, güreş ve çeşitli sanatsal etkinlikler düzenleniyor. Bir ay boyunca devam eden kutlamalar kapsamında konserler ve tiyatro oyunları da izleyicisiyle buluşuyor.
Arnavutluk
Arnavutluk‘ta Sultan Nevruz ismiyle kutlanan Nevruz Bayramı, 1996 yılından bu yana Ulusal Bayram olarak kabul ediliyor. 22 Mart’ta düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklerle rengarenk görüntülerin yaşandığı bu ilkbahar bayramında, küsler barışır, kalabalık sofralarda yemekler hazırlanıp yenilir.
Kırgızistan
Kırgızistan‘da baharın gelişi rengarenk geleneksel kostümlerle yapılan danslar, dev kazanlarla pişirilen yemekler ve insanın içini kıpır kıpır eden eğlenceli müzikler eşliğinde kutlanıyor. Kırgızistan’da Nevruz için pişirilen en ünlü yemek ise Sümelek tatlısı. Hazırlanması yaklaşık bir hafta süren bu tatlı, dualar eşliğinde pişiriliyor.
İran
İranlılar özenle kurdukları Nevruz sofralarında bir araya gelir. Bu gidiş gelişler esnasında çocuklara bayram harçlığı verilir ve hediyeleşilir. İran İslam Devriminden sonra nevruz kutlamaları yasaklanmak istense de, bu yapılmamıştır. Nevruz sofrasında yer alan Hafız divanı, akvaryum, ayna, boyanmış yumurtalar ve heft sin’in bolluk bereketi ve Nevruz ile birlikte gelen yenilenmeyi ifade eder.
Heft sin sofrasında yer alan her şey, bir değerin göstergesidir. Elma, güzelliğin, sarımsak sağlığın, para, bereketin, kırmızı balık ise bereket ve son ay İsfend’in sembolleridir. Bu Heft Sin sofrasının izlerini İran'ın sinema ve sanatında görmek mümkündür.
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