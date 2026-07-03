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Dünyada sadece Eskişehir'de çıkıyor: Unutulma tehlikesi altında

Dünyada sadece Eskişehir'de çıkarılan ama usta yetişmemesi ve gençlerin ilgisizliği nedeniyle unutulmaya yüz tutan lületaşı, eski günlerini arıyor.

Dünyada sadece Eskişehir'de çıkıyor: Unutulma tehlikesi altında

Şehrin simgelerinden biri olan ve beyaz altın olarak da nitelendirilen lületaşı, çırak yetişmemesi nedeniyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Dünyada sadece Eskişehir'de çıkarılmasına rağmen yeterince tanıtılmayan lületaşı, gittikçe unutuluyor.

Kentte uzun yıllardır lületaşı işlemeciliğinden geçimini sağlayan bir ustanın çocuğu olan 21 yaşındaki Vacip Han Aktaş, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Aktaş, el işçiliğinin hak ettiği değeri görmediğini vurguladı.

"YETERİNCE GÖZ ÖNÜNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Boş vakitlerinde baba mesleği ile uğraşan Vacip Han Aktaş, "Biblolardan ve hayvan figürlerinden başladım, bir şeylerle uğraşmaya çalışıyorum. Son zamanlarda lületaşına ilgi azaldı, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdi. Babam 53 yaşında, 40 yaşında bir usta yok maalesef. Öğrenime açık bir meslek değil, usta-çırak ilişkisi olmak zorunda. El işçiliğine rağbet gösterenler var ama çok fazla değil.

Lületaşının yeterince göz önünde olduğunu düşünmüyoruz. Dünyada tek Eskişehir'de çıkan bir maden ama yeterince tanıtılmıyor" dedi.
Bir genç olarak bu işi yapmak isteyip istemediğiyle ilgili kendisine yöneltilen soruyu da yanıtlayan Aktaş, "Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Makine Teknolojisi Bölümü mezunuyum. Babamın yanında sadece boş vakitlerimde zaman geçiriyorum. Kendi mesleğimi yapmayı daha çok istiyorum açıkçası" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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