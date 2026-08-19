Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Gönüllü olarak başladığı işten şimdi ayda 240 bin TL kazanıyor!

İş ararken zorlanan Hindistanlı bir genç, bulduğu formülle ayda 5 bin dolar kazanmaya başladı. Bu formülde öncelik gönüllü olarak bir şirkette çalışmak oldu. Patronuna yeteneklerini göstermesi için bir fırsat aradığını söyleyen genç, kısa sürede komisyon sistemiyle çalışmaya başladı. Oluşturduğu sistem sayesinde kârın yüzde 20'sine ortak olan genç adam kısa sürede paraya para demedi.

Gönüllü olarak başladığı işten şimdi ayda 240 bin TL kazanıyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Hindistan'dan bir genç, iş bulmak için dikkat çeken bir yöntem denedi. Girişimci ve pazarlama yöneticisi Mickey Hardy'ye ulaşan genç, başlangıçta ücret almadan çalışabileceğini söyledi.

Tek istediği ise kendisini kanıtlama fırsatıydı.

Hardy'nin sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre genç, şirkete nasıl katkı sağlayabileceğini göstermek için çalışmaya başladı.

Gönüllü olarak başladığı işten şimdi ayda 240 bin TL kazanıyor! 1

KAZANCINI PERFORMANSIYLA ARTIRDI

Genç daha sonra yalnızca komisyon üzerinden çalışmaya başladı. Sistem kapsamında oluşturduğu kârın yüzde 20'sini almaya başladı.

Görevleri arasında yeni müşterilere ulaşmak ve şirketin medya çalışmalarının büyümesine katkı sağlamak yer aldı.

Kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken genç, bugün ayda yaklaşık 5 bin dolar kazanıyor.

Gönüllü olarak başladığı işten şimdi ayda 240 bin TL kazanıyor! 2

"BENİM VE AİLEMİN HAYATI DEĞİŞTİ"

Mickey Hardy, gencin bu fırsatın hem kendi hayatında hem de ailesinin hayatında büyük bir değişim yarattığını kendisine defalarca söylediğini aktardı.

Hikayeyi sosyal medyada paylaşan Hardy, iş arayanlara da farklı bir bakış açısı sundu.

Gönüllü olarak başladığı işten şimdi ayda 240 bin TL kazanıyor! 3

İŞ ARAYANLARA DİKKAT ÇEKEN TAVSİYE

Hardy, iş bulmak isteyen kişilerin yalnızca ilanlara başvurmak yerine çalışmak istedikleri şirketleri belirlemelerini önerdi.

Şirketlerin neye ihtiyaç duyduğunu anlamanın ve daha talep edilmeden değer üretmeye başlamanın önemli olduğunu savundu.

Girişimci, bu yaklaşımı "Kendinizi ekonomik olarak vazgeçilmez hale getirin" sözleriyle özetledi.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Posta dağıtırken topladığı taşlarla resmen saray yaptı! Şimdi ziyaretçi akınına uğruyorPosta dağıtırken topladığı taşlarla resmen saray yaptı! Şimdi ziyaretçi akınına uğruyor
Tüm dünya buraya hayran! Şifalı göl renk değiştirdiTüm dünya buraya hayran! Şifalı göl renk değiştirdi

Anahtar Kelimeler:
Hindistan maaş çalışma iş adamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Meşhur yalı satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur yalı satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturmasında Levent Börek'e kayyum atandı

Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturmasında Levent Börek'e kayyum atandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.