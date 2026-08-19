Gönüllü olarak başladığı işten şimdi ayda 240 bin TL kazanıyor!

Hindistan'dan bir genç, iş bulmak için dikkat çeken bir yöntem denedi. Girişimci ve pazarlama yöneticisi Mickey Hardy'ye ulaşan genç, başlangıçta ücret almadan çalışabileceğini söyledi.

Tek istediği ise kendisini kanıtlama fırsatıydı.

Hardy'nin sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre genç, şirkete nasıl katkı sağlayabileceğini göstermek için çalışmaya başladı.

KAZANCINI PERFORMANSIYLA ARTIRDI

Genç daha sonra yalnızca komisyon üzerinden çalışmaya başladı. Sistem kapsamında oluşturduğu kârın yüzde 20'sini almaya başladı.

Görevleri arasında yeni müşterilere ulaşmak ve şirketin medya çalışmalarının büyümesine katkı sağlamak yer aldı.

Kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken genç, bugün ayda yaklaşık 5 bin dolar kazanıyor.

"BENİM VE AİLEMİN HAYATI DEĞİŞTİ"

Mickey Hardy, gencin bu fırsatın hem kendi hayatında hem de ailesinin hayatında büyük bir değişim yarattığını kendisine defalarca söylediğini aktardı.

Hikayeyi sosyal medyada paylaşan Hardy, iş arayanlara da farklı bir bakış açısı sundu.

İŞ ARAYANLARA DİKKAT ÇEKEN TAVSİYE

Hardy, iş bulmak isteyen kişilerin yalnızca ilanlara başvurmak yerine çalışmak istedikleri şirketleri belirlemelerini önerdi.

Şirketlerin neye ihtiyaç duyduğunu anlamanın ve daha talep edilmeden değer üretmeye başlamanın önemli olduğunu savundu.

Girişimci, bu yaklaşımı "Kendinizi ekonomik olarak vazgeçilmez hale getirin" sözleriyle özetledi.