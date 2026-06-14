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Dünyada tek: Çok nadir meydana geliyor, şifa saçıyor!

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan ve dünyada benzerine az rastlanan özellikleriyle dikkat çeken Otlukbeli Gölü, doğal güzelliği ve jeolojik yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dünyada tek: Çok nadir meydana geliyor, şifa saçıyor!

Tarihe adını veren Otlukbeli Savaşı ile bilinen ilçede yer alan göl, maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olma özelliğiyle öne çıkıyor. Bu özelliği sayesinde "doğal anıt" olarak nitelendirilen göl, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Dünyada tek: Çok nadir meydana geliyor, şifa saçıyor! 1

MEVSİME GÖRER DEĞİŞİYOR

Otlukbeli ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan göl, deniz seviyesinden 1885 metre yükseklikte yer alıyor. Yaklaşık 7 bin 500 metrekare yüz ölçümüne sahip gölün derinliği 20 metreyi bulurken, uzunluğu mevsime göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ila 50 metre arasında değişiyor.

Dünyada tek: Çok nadir meydana geliyor, şifa saçıyor! 2

DOĞAL SİT ALANI: MADEN SUYU KARIŞIYOR

Yöre sakinlerinden Avukat Adem Aktürk, gölün oluşum bakımından dünyadaki tek traverten set gölü olduğunu belirterek, gölün karstik kaynaklar yerine maden sularının oluşturduğu nadir doğal oluşumlardan biri olduğunu ifade etti.

Dünyada tek: Çok nadir meydana geliyor, şifa saçıyor! 3

612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla doğal sit alanı ilan edilen Otlukbeli Gölü, sahip olduğu kırmızı tonlardaki görüntüsü ve çevresindeki doğal manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Dünyada tek: Çok nadir meydana geliyor, şifa saçıyor! 4

Göl, maden ve kükürtlü suların yanı sıra dere kaynaklı tatlı sularla beslenirken, yöre halkı bu suların romatizmal rahatsızlıklar başta olmak üzere bazı sağlık sorunlarına iyi geldiğinin ifade edildiğini belirtiyor.

Dünyada tek: Çok nadir meydana geliyor, şifa saçıyor! 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
maden suyu Gölbaşı sit alanı
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