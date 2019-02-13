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Dünyada The Beatles’ı bir kişi hariç herkes unutsa neler olur?

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SİNEMA TV  | 13.02.2019 11:21 | Son Güncelleme

İngiliz sinemasının önemli yönetmenlerinden Danny Boyle imzalı Yesterday filminden ilk fragman görücüye çıktı.

Dünyada The Beatles’ı bir kişi hariç herkes unutsa neler olur?

Trainspotting, 28 Days Later ve Slumdog Millionaire gibi sinema dünyasına unutulmaz filmler kazandıran Danny Boyle bu sefer bir müzikalle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Efsane müzik grubu The Beatles’ı hatırlayan tek insan olduğunu fark eden genç bir müzisyenin hikâyesini anlatan Yesterday filminden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Himesh Patel’in başrolünü üstlendiği filmde ona son dönemin parlayan yıldızı Lily James, Ana de Armas, Kate McKinnon, Lamorne Morris ve Sophia Di Martino gibi isimler eşlik ederken, İngiliz şarkıcı Ed Sheeran da filmde kendisi olarak boy gösteriyor. Romantik komedilerin usta kalemi Richard Curtis’in senaryosunu yazdığı film Danny Boyle’ın müzikal türündeki ilk yapımı olma özelliği taşıyor.

Müzikal komedi Yesterday, 28 Haziran’da vizyona girecek.

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Anahtar Kelimeler:
The Beatles Danny Boyle Yesterday

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