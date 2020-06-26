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Dünyadaki bir ilkin parçası olmak beni heyecanlandırıyor

Red Bull Red Bull
KANATLANDIRAN HABERLER  | Son Güncelleme

Türkiye’nin en çok takip edilen PUBG MOBILE yayıncılarından biri olan Burak ‘Egoist Pati’ Şentürk, mobil oyunların geldiği seviyeyi, kendi bilinmeyenlerini ve bir takımın kaptanlığı da yapacağı Türkiye’nin ilk sosyal mesafe kurallarına uygun espor etkinliği Red Bull M.E.O feribot elemesi hakkında Mynet’e açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki bir ilkin parçası olmak beni heyecanlandırıyor

Türkiye’nin en önemli içerik üreticilerinden birisiniz. Youtube’a içerik üretmeye ne zaman ve neden başladınız?

Tam 2 yıl önce başladım, yıllardır severek oyun oynadığım için bunu diğer insanlar ile beraber yapabilmek istedim ve böylelikle Youtube serüvenime başladım

Egoist Pati PUBG dünyasında çok bilinen bir isim. Egoist Pati ismi nereden geliyor?

Egoist Pati isminin çıkış noktası köpeğim oldu, Pati kelimesi buradan geliyor, egoist kelimesi ise aslında biraz ironi. Yıllardır TV ve Youtube camiasında egoist insanların olmasını eleştirmek amacıyla bu kelimeyi seçtim.

Sizin ilk bilgisayar oyunu anınız hangisiydi? İlk oynadığınız oyunu hatırlıyor musunuz?

Çocukluğumda babam ile beraber oynadığımız oyunlar geliyor hep aklıma, atarideki tank oyunundan tutun Resident Evil serisine kadar hep babam ile oynadık. Unutamadığım anım ise; yıllar önce ilk kez DVD oyun almıştım, Doom 3. Tam 6 DVD idi, para biriktirdim aldım, mutluluktan çıldırarak eve geldim, 17 saatte yüklendi bilgisayarıma. Kaldıramadı bilgisayarım …

İçerikleriniz çok fazla insan tarafından takip ediliyor. Youtube’da hazırlamaktan keyif aldığın içeriğin hangisiydi?

Efsane Mi Gerçek Mi serisi inanılmaz keyifli. Çekimi en zor olan da o, ön hazırlığıyla beraber yaklaşık 12 saat sürüyor ama çok seviyorum.

Önemli bir PUBG MOBILE yayıncısı olarak günde ne kadar PUBG MOBILE oynuyorsun?

Yaklaşık 6-7 saatim sadece oyunu oynayarak, 5-6 saatim de içerik üreterek geçiyor.

PUBG MOBILE’de en sevdiğin harita hangisi?

Sanhok, ama bu aralar lig atlama peşinde olduğumuz için Erangel'de daha çok vakit geçiriyoruz. Yeni gelecek harita ise en sevdiğim harita olacak gibi duruyor.

PUBG MOBILE’de gelişmek isteyen oyunseverlere verebileceğin 3 basit tavsiye ne olur ?

1.Bol bol taktik ve oynanış videoları izleyin
2.Bol bol pratik yapın
3.Egoist Pati kanalına abone olun

Dünyada 2.6 milyar mobil oyuncu bulunuyor. Mobil oyunculuğun Türkiye’de geldiği seviye hakkında düşünceleriniz neler?

MOBILE oyunlara çok eskiden başladım, bu gelişimi öngörmek çok zor olmadı. Her zaman erişilebilir oyun oynama fırsatı çok güzel. Mobil oyun sektörünün daha da iyi yerlere gelineceğine eminim.

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O’nun İstanbul Boğazı’nın ortasında gerçekleştireceği eleme mücadelesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Takımlardan birinin kaptanı siz olacaksınız takımınızı nasıl oluşturacaksınız?

Dünyada bir ilk. Bu yüzden çok heyecanlıyım, eskiden Red Bull'un yaptığı etkinlikleri izlerdim. Şimdi ise bunun bir parçasıyım. Eleme mücadelesi çok keyifli ve zorlu maçlarla geçecek. Yakından tanıdığım birçok takım bu turnuvada yer almak için antrenman yapıyor. Kaptanı olacağım takımı ise canlı yayında eleme sistemi ile seçeceğim.

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