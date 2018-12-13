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Dünyadan izole yaşayan kabilelerden nefes kesen fotoğraflar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SEYAHAT  | 13.12.2018 12:33 | Son Güncelleme

Modern dünyadan tamamen uzak, her şeyden habersiz hayatlarına devam ediyorlar. İşte dünyada kalan son kabilelerden nefes kesen fotoğraflar.

İngiliz fotoğrafçı Jimmy Nelson, yıllar önce fotoğraf makinesini yanına alıp dünyada kaybolmakta olan kabileleri fotoğrafladı. Fotoğrafçı bu çektiklerini "Before They Pass Away" (Onlar Bu Dünyadan Göç Etmeden) adlı kitabında derlemişti. Dünyanın dört bir yanında 30’dan fazla kabileyi ziyaret eden Nelson, geçtiğimiz günlerde ikinci büyük projesini yayımladı.

Moğolistan’dan Endonezya’ya her kabilenin kültürünü kayıt altına almaya çalışan Nelson, her kabilede haftalarca vakit geçirdi. 5 kıtada, 34 kabileyi ziyaret eden Nelson, orada fotoğrafladıklarını "Homage to Humanity" adlı yeni projesinde derledi. İlk kitabı daha çok bir fotoğraf albümü gibi olsa da ikinci kitabında içeriği daha fazla genişletip kişisel görüşleri, yerlilerle yapabildiği röportajları, haritaları ve daha önce o kabile hakkında çıkan makaleleri kitabına ekledi.

Fotoğrafçı Jimmy Nelson projeleriyle ilgili: “17 yaşımdayken bu yolculuğa başladım ve bugün hala devam ediyorum. Her defasında kendimi yeniden keşfediyorum. Yerli kültürlerin arasında kayboldum, onları hissettim ve hayatta kalma güdüsünü sonuna kadar yaşadım. Her şeyden öte bu çok kişisel bir yolculuk oldu.” dedi.

İnsanlığın köklerine inerek bunu gözler önüne sermeye çalışan Jimmy Nelson, yerli halkların bugünkü modern hayattaki insanın oluşmasında önemli bi rol oynadığına inanıyor. Bu yüzden herkesi kültürler ve yerel halkları daha yakından tanımaya davet ediyor. İşte Jimmy Nelson’un son macerasında gittiği bazı kabilelerden nefes kesen fotoğraflar.

Dünyadan izole yaşayan kabilelerden nefes kesen fotoğraflar

Hakamou'i, Ua Pou, Marguesas Adaları, Fransız Polinezyası

Hakamou'i, Ua Pou, Marguesas Adaları, Fransız Polinezyası

Yang Shuo Cormorants, Çin

Yang Shuo Cormorants, Çin

Samburu Tribe, Kenya

Samburu Tribe, Kenya

Maske Dansçıları, Paro, Bhutan

Maske Dansçıları, Paro, Bhutan

Perak Kadınları, Thikse Manastırı, Ladakh, Hindistan

Perak Kadınları, Thikse Manastırı, Ladakh, Hindistan

Vaioa Nehri, Atuona, Hiva Oa, Marquesas Adaları, Fransız Polinezyası

Vaioa Nehri, Atuona, Hiva Oa, Marquesas Adaları, Fransız Polinezyası

Khoyor Tolgoi Tepesi, Altan Tsogts İlçesi Bayan Ulgii Bölgesi, Moğolistan

Khoyor Tolgoi Tepesi, Altan Tsogts İlçesi Bayan Ulgii Bölgesi, Moğolistan

Huli Wigmen, Ambua Şelalesi, Tari Vadisi, Papua Yeni Gine

Huli Wigmen, Ambua Şelalesi, Tari Vadisi, Papua Yeni Gine

Tarangire, Rift Düzlüğü, Tanzanya

Tarangire, Rift Düzlüğü, Tanzanya

Ni Vanuatu Erkekleri, Rah Lava Adası, Torba Eyaleti Vanuatu Adaları

Ni Vanuatu Erkekleri, Rah Lava Adası, Torba Eyaleti Vanuatu Adaları

Ganges, Haridwar, Hindistan

Ganges, Haridwar, Hindistan

Ndoto Dağ Sırası, Kenya

Ndoto Dağ Sırası, Kenya

Angge Köyü, Üst Mustang Nepal

Angge Köyü, Üst Mustang Nepal

Likekaipia kabilesi Ponowi Köyü, Jalibu Dağları, Batı dağlığı, Papua Yeni Gine

Likekaipia kabilesi Ponowi Köyü, Jalibu Dağları, Batı dağlığı, Papua Yeni Gine

Korcho Köyü, Omo Vadisi, Etiyopya

Korcho Köyü, Omo Vadisi, Etiyopya
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Anahtar Kelimeler:
Jimmy Nelson kabile

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