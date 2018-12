Dünyadan izole yaşayan kabilelerden nefes kesen fotoğraflar

İngiliz fotoğrafçı Jimmy Nelson, yıllar önce fotoğraf makinesini yanına alıp dünyada kaybolmakta olan kabileleri fotoğrafladı. Fotoğrafçı bu çektiklerini "Before They Pass Away" (Onlar Bu Dünyadan Göç Etmeden) adlı kitabında derlemişti. Dünyanın dört bir yanında 30’dan fazla kabileyi ziyaret eden Nelson, geçtiğimiz günlerde ikinci büyük projesini yayımladı.

Moğolistan’dan Endonezya’ya her kabilenin kültürünü kayıt altına almaya çalışan Nelson, her kabilede haftalarca vakit geçirdi. 5 kıtada, 34 kabileyi ziyaret eden Nelson, orada fotoğrafladıklarını "Homage to Humanity" adlı yeni projesinde derledi. İlk kitabı daha çok bir fotoğraf albümü gibi olsa da ikinci kitabında içeriği daha fazla genişletip kişisel görüşleri, yerlilerle yapabildiği röportajları, haritaları ve daha önce o kabile hakkında çıkan makaleleri kitabına ekledi.

Fotoğrafçı Jimmy Nelson projeleriyle ilgili: “17 yaşımdayken bu yolculuğa başladım ve bugün hala devam ediyorum. Her defasında kendimi yeniden keşfediyorum. Yerli kültürlerin arasında kayboldum, onları hissettim ve hayatta kalma güdüsünü sonuna kadar yaşadım. Her şeyden öte bu çok kişisel bir yolculuk oldu.” dedi.

İnsanlığın köklerine inerek bunu gözler önüne sermeye çalışan Jimmy Nelson, yerli halkların bugünkü modern hayattaki insanın oluşmasında önemli bi rol oynadığına inanıyor. Bu yüzden herkesi kültürler ve yerel halkları daha yakından tanımaya davet ediyor. İşte Jimmy Nelson’un son macerasında gittiği bazı kabilelerden nefes kesen fotoğraflar.