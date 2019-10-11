Dünyanın akciğerlerini katledecek otoyol projesi!

Amazon ormanları dünyadaki oksijenin yüzde 20’sini karşılıyor. Yerlilerin ve binlerce hayvan türünün içinde yaşadığı Amazon ormanlarında bu yıl pek çok yangın görüldü. Yaşanan yangınlarla ilgili çevreciler Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’yu suçlarken, Devlet Başkanı Bolsonaro da yaşananlardan çevrecileri sorumlu tuttu. Yangınların beşeri kaynaklı olduğuna dair pek çok söylenti olsa da küresel ısınma nedeniyle yaşanan sıcaklıklar da orman yangınlarını tetikliyor. Ne yazık ki Brezilya’da bunun için önlem alınması bir yana şimdi de Amazon ormanlarının içinden geçecek olan bir otoyol projesi gündemde. Detaylara gelin birlikte bakalım.



