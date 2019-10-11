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Dünyanın akciğerlerini katledecek otoyol projesi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 11.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

Dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon ormanları, dünyadaki tüm oksijenin neredeyse yüzde 20'sini karşılıyor. Ancak son dönemde kürsel ısınma ve beşeri nedenlerle çıkan yangınlardan ötürü amazon ormanlarının büyük bir kısmı telef olmuştu. Şimdi ise Amazon ormanlarının içinden geçecek olan bir otoyol projesi gündeme geldi.

Amazon ormanları dünyadaki oksijenin yüzde 20’sini karşılıyor. Yerlilerin ve binlerce hayvan türünün içinde yaşadığı Amazon ormanlarında bu yıl pek çok yangın görüldü. Yaşanan yangınlarla ilgili çevreciler Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’yu suçlarken, Devlet Başkanı Bolsonaro da yaşananlardan çevrecileri sorumlu tuttu. Yangınların beşeri kaynaklı olduğuna dair pek çok söylenti olsa da küresel ısınma nedeniyle yaşanan sıcaklıklar da orman yangınlarını tetikliyor. Ne yazık ki Brezilya’da bunun için önlem alınması bir yana şimdi de Amazon ormanlarının içinden geçecek olan bir otoyol projesi gündemde. Detaylara gelin birlikte bakalım.

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amazon yangın Amazon ormanları yağmur ormanları doğa otoyol

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