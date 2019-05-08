Dünyanın beklediği bebeğin ilk fotoğrafı geldi!

Sussex Düşesi Meghan Markle ve Prens Harry'nin ilk çocukları dün dünyaya gelmişti.
Çift yeni doğan bebekleriyle birlikte kameraların karşısına ilk kez geçti.
Windsor Kalesi'nde basın mensuplarına açıklama yapan çift mutlu olduklarını belirtirken, "Bir demet küçük neşemizi sahip olmaktan dolayı çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.
Hala ismi belli olmayan bebeğin önce Prens Charles ve Kraliçe Elizabeth'e gösterileceği ve daha sonra Los Angeles'tan Londra'ya gelen Markle'ın annesi Doria Ragland'a gösterileceği belirtildi.
Markle basına yaptığı açıklamada"Büyü gibi, gerçekten inanılmaz! Dünyadaki en iyi iki adama sahibim, gerçekten çok mutluyum," dedi.
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