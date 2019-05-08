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Dünyanın beklediği bebeğin ilk fotoğrafı geldi!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 08.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

İngiliz Kraliyet ailesiyle birlikte tüm dünyanın merakla beklediği tahtın 7. sıradan varisinin ilk fotoğrafı geldi.

Sussex Düşesi Meghan Markle ve Prens Harry'nin ilk çocukları dün dünyaya gelmişti.

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Çift yeni doğan bebekleriyle birlikte kameraların karşısına ilk kez geçti.

Windsor Kalesi'nde basın mensuplarına açıklama yapan çift mutlu olduklarını belirtirken, "Bir demet küçük neşemizi sahip olmaktan dolayı çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Hala ismi belli olmayan bebeğin önce Prens Charles ve Kraliçe Elizabeth'e gösterileceği ve daha sonra Los Angeles'tan Londra'ya gelen Markle'ın annesi Doria Ragland'a gösterileceği belirtildi.

Markle basına yaptığı açıklamada"Büyü gibi, gerçekten inanılmaz! Dünyadaki en iyi iki adama sahibim, gerçekten çok mutluyum," dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle Prens Harry bebek kraliyet ingiltere

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Bende nefesimi tutmuş CHP nin itirazına karşı YSK nın ne cevap vereceğini bekliyorum..
açız aç .. bizene bunlardan yaw
Taşıyıcı anne diyorlar.Saçları düzleştilme vs nedeni.Hastaneye de gitmeyeceği yazıldı.Nerede doğum gerçekleşti?
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