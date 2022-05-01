Dünyanın beklediği transfer gerçekleşiyor! Mbappe için müjdeyi verdi

Gelmiş geçmiş en iyi Real Madrid kadrosunu kurmayı planlayan Başkan Florentino Perez, Fransız yıldız Mbappe ile ilgili gelen transfer sorusuna taraftarları heyecanlandıran bir yanıt verdi.

KYLIAN MBAPPE MÜJDESİNİ VERDİ

Movistar'da yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, La Liga şampiyonluğu kutlamaları esnasında Kylian Mbappe transferi hakkında önemli bir ipucu verdi.

Eflatun-beyazlıların La Liga zaferinin ardından konuşan Başkan Perez, Mbappe ile ilgili transfer sorununa, "Mbappe'yi şu an düşünmemiştim, ama şimdi siz söyleyince, 'bu doğru olabilir' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

KYLIAN MBAPPE'NİN KARNESİ

Bu sezon Paris Saint-Germain forması ile 43 maça çıkan Fransız süper yıldız 35 gol 23 asist kaydetti. Kylian Mbappe bu performansı ile PSG'nin lig şampiyonluğuna da büyük katkı sağladı.

