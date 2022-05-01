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Dünyanın beklediği transfer gerçekleşiyor! Mbappe için müjdeyi verdi

01.05.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferi merak edilen Kylian Mbappe'nin kaderi yavaş yavaş şekilleniyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız oyuncunun bedelsiz olarak Real Madrid'e imza atacağı konuşulurken flaş bir açıklama daha geldi. Real Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında Kylian Mbappe ile ilgili gelen soruları da yanıtlayan Başkan Florentino Perez, transferle ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu.

Dünyanın beklediği transfer gerçekleşiyor! Mbappe için müjdeyi verdi
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Gelmiş geçmiş en iyi Real Madrid kadrosunu kurmayı planlayan Başkan Florentino Perez, Fransız yıldız Mbappe ile ilgili gelen transfer sorusuna taraftarları heyecanlandıran bir yanıt verdi.

KYLIAN MBAPPE MÜJDESİNİ VERDİ

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Movistar'da yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, La Liga şampiyonluğu kutlamaları esnasında Kylian Mbappe transferi hakkında önemli bir ipucu verdi.

Eflatun-beyazlıların La Liga zaferinin ardından konuşan Başkan Perez, Mbappe ile ilgili transfer sorununa, "Mbappe'yi şu an düşünmemiştim, ama şimdi siz söyleyince, 'bu doğru olabilir' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

KYLIAN MBAPPE'NİN KARNESİ

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Bu sezon Paris Saint-Germain forması ile 43 maça çıkan Fransız süper yıldız 35 gol 23 asist kaydetti. Kylian Mbappe bu performansı ile PSG'nin lig şampiyonluğuna da büyük katkı sağladı.

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