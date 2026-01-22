Mynet Trend

Dünyanın bilinen en eski kaya resmi Endonezya’da bulundu

ENDONEZYA’da bir mağarada dünyanın bilinen en eski kaya sanatının keşfedildiği bildirildi.

Dünyanın bilinen en eski kaya resmi Endonezya’da bulundu

Endonezya’nın Sulawesi kıyılarındaki Liang Metanduno mağarasında 67 bin 800 yaşında olduğu kesinleşen el şablonu keşfedildi. Bu el şablonunun, kaya sanatına dair daha önceki en erken kanıttan bin yıl daha eski olduğu belirtildi.

Avustralya Griffith Üniversitesi'nden Maxime Aubert, karşılaştıkları bu tablonun sürpriz olmadığını, aksine bugüne kadar gözden kaçan çok köklü bir kültürel geleneğin su yüzüne çıktığını kaydetti. Uzmanlar, geçmişte bu mağaralardaki çizimlerin yaşının tam olarak belirlenemediğini ancak gelişen teknoloji sayesinde artık boyanın üzerindeki kalsit tabakasının yaşını ölçmenin mümkün olduğunu açıkladı. Uranyumun toryuma dönüşme hızını hesaplayan bilim insanları, boyanın üzerindeki mineral tabakasının 67 bin 800 yaşında olduğunu saptadı. Bunun da sanat eserinin kendisinin çok daha eski olabileceği anlamına geldiği aktarıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

