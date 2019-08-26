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Dünyanın en büyüğü olacak! Şanlıurfa'da yapılıyor: Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.08.2019 17:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, Guinness Rekorlar Kitabı'na girilebilmek için sanatçı İbrahim Tatlıses'in de katılımıyla büyük bir sıra gecesi organizasyonu yapılacak.

Dünyanın en büyüğü olacak! Şanlıurfa'da yapılıyor: Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek

Şanlıurfa'ya gelen İbrahim Tatlıses, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Canpolat, Tatlıses'in doğup büyüdüğü mağaranın müzeye dönüştürülmesi için yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"TATLISES'İN BAŞKANLIĞINDA YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Şehrin tanıtımına katkı sunma amacıyla önemli bir sıra gecesi organizasyonu düzenlemeyi planladıklarını belirten Canpolat, "Bu çalışmanın görüşmelerini yürütüyoruz. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere Şanlıurfa'da yüksek bir katılımla stadyumda dünyanın en büyük sıra gecesini Tatlıses'in başkanlığında yapmayı planlıyoruz. Bu etkinliğin altına da Haliliye Belediyesi imzasını atacağız." diye konuştu.

Tatlıses de kentin tanıtımına yönelik çalışmalara destek vereceğini söyledi.

Organizasyonun, Şanlıurfa'nın yurt içi ve dışında tanıtımına önemli katkı yapacağına inandığını belirten Tatlıses, bu konuda elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Canpolat, günün anısına Tatlıses'e Göbeklitepe maketi ile tespih hediye etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Guinness Rekorlar Kitabı İbrahim Tatlıses

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
işte bu dünya rekorunu boş işlerle kiriyoruz bizede yakışan bu tıpla bilimle işimiz olmaz bizim..
Çok önemli mevzuuu
sanki başka memleketlerde sıra gecesi yapılıyor.Bizim milletin "en büyüğü" takıntısı
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