Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için yapmadığı kalmadı

Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak isteyen 22 yaşındaki Andrea Emilova Ivanova şimdiye kadar 15 operasyon geçirdi. 'Yeni dudaklarımla kendimi harika hissediyorum' diyen genç kadın, şimdiden sosyal medyada tüm gözlerin odağı oldu. İşte dudakları için 15 ameliyat geçiren o genç fenomen...

KALIN DUDAKLAR ÜLKEMDE ÇOK MODA

Bulgaristan’da yaşayan 22 yaşındaki Andrea Emilova Ivanova, “Dudaklarımı öncekinden çok daha fazla seviyorum. Yeni dudaklarımla kendimi çok iyi hissediyorum çünkü böyle daha güzel olduğumu düşünüyorum. Kalın dudaklara sahip olmak ülkemde çok moda” diye konuştu.

