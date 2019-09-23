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Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için yapmadığı kalmadı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.09.2019 10:23 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için 15 operasyon geçiren kadın, görenlerin ağzını açık bırakıyor. İşte 22 yaşındaki Andrea Emilova...

Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak isteyen 22 yaşındaki Andrea Emilova Ivanova şimdiye kadar 15 operasyon geçirdi. 'Yeni dudaklarımla kendimi harika hissediyorum' diyen genç kadın, şimdiden sosyal medyada tüm gözlerin odağı oldu. İşte dudakları için 15 ameliyat geçiren o genç fenomen...

KALIN DUDAKLAR ÜLKEMDE ÇOK MODA

Bulgaristan’da yaşayan 22 yaşındaki Andrea Emilova Ivanova, “Dudaklarımı öncekinden çok daha fazla seviyorum. Yeni dudaklarımla kendimi çok iyi hissediyorum çünkü böyle daha güzel olduğumu düşünüyorum. Kalın dudaklara sahip olmak ülkemde çok moda” diye konuştu.

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estetik estetik operasyonu estetik uygulaması dudak dolgusu sosyal medya

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