Dünyanın en büyük pizzası: 100 şef 48 saatte hazırladı!

Bir pizza markası ve YouTuber Airrack iş birliğiyle hazırlanan dev pizza, Guinness Dünya Rekoru’na girerek tarihe geçti.

Dünyaca ünlü pizza markası, 'Big New Yorker' pizzasını yeniden piyasaya sürmesini sıra dışı bir etkinlikle kutladı. Şirket, YouTube içerik üreticisi Airrack ile birlikte dünyanın en büyük pizzasını hazırlayarak Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Rekor denemesi, Los Angeles Convention Center’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 13.990 fit karelik (1.296,72 metrekare) dev pizza, alan büyüklüğü nedeniyle fuar merkezinde hazırlandı ve resmi ölçümlerin ardından dünyanın en büyük pizzası olarak tescillendi.

Dev pizzanın hazırlanması için önce katmanlar halinde hamur serildi, ardından domates sosu yayıldı ve peynir ile pepperoni dilimleri eklendi. Pizza, parçalar halinde pişirilerek birleştirildi.

Rekor kıran pizzada toplam 6.193 kilogram hamur, yaklaşık 2.245 kilogram pizza sosu, 4 tona yakın peynir ve yaklaşık 630 bin pepperoni dilimi kullanıldı. Ortaya çıkan pizzanın yaklaşık 68 bin dilime bölündüğü açıklandı.

David Graves, pizzanın israf edilmeyeceğini belirterek Guinness tarafından kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra dilimlerin yerel gıda bankalarına bağışlandığını açıkladı.

Önceki dünya rekoru, 2012 yılında İtalyan şefler tarafından hazırlanan ve 'Ottavia' adı verilen glütensiz pizzaya aitti.

