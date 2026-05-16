'Kalbin ilacı' tezgaha indi! Sarı kız hasadı başladı: Kilosu 100 lira

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarında yer alan Mersin'de turfanda üretilen sarıkız fasulyenin açıkta hasadı başladı. Bahçede kilogramı 100 TL'den alıcı bulan fasulye verimiyle de üreticisini sevindirdi.

Gökçen Kökden

Türkiye'nin en erkenci ürünlerinin yetiştiği Mersin'de havaların ısınmasıyla birlikte açıktaki meyve ve sebzelerde de hasat peş peşe başlıyor. Örtü altındaki hasatların ardından açıkta erik, kayısı ve yeni dünya gibi meyvelerden sonra şimdi de sebzelere geçildi. Yaklaşık bir ay önce örtü altında toplanmaya başlayan fasulyenin açıkta bahçelerde ilk hasadı yapıldı. Havaların her geçen gün biraz daha ısınmasıyla birlikte bahçelere giren işçiler tek tek topladıkları fasulyeleri kasalarla iç pazara gönderdi. Bahçede yaklaşık 100 TL'den alıcı bulan 'sarıkız' cinsi fasulye hem fiyatı hem de verimi ile üreticisini memnun etti.

"İLK HASADI YAPIYORUZ, PAZAR ÇOK GÜZEL"

Erdemli ilçesindeki bahçesinde üretimi sürdüren çiftçilerden Zeliha Seyrek (72), "Burada fasulye ekliyoruz, yetiştirdik, bugün de topluyoruz. İlk hasadı yapıyoruz, pazarı çok güzel" dedi.

Sarıkız cinsi fasulye ektiğini veriminin ve fiyatların da güzel olduğunu anlatan Seyrek, bahçede toplanan ürünlerin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt içinde birçok şehre gittiğini söyledi.

Sıcağın altında çalıştıklarını belirten işçilerden İsa Aslan da kadınların toplama işini kendisinin ise küfe taşımayı yaptığını söyledi.

TAZE FASULYENİN FAYDALARI NELERDİR?

Lif açısından zengindir: Sindirimi destekler, bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur ve uzun süre tok tutabilir.

Düşük kalorilidir: Diyet yapanlar için iyi bir sebze seçeneğidir. Hem doyurucu hem hafif bir öğün oluşturur.

Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir: Lif içeriği sayesinde şekerin daha yavaş yükselmesini destekleyebilir.

C vitamini içerir: Bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.

Folik asit kaynağıdır: Özellikle hamilelik döneminde önemli olan vitaminlerden biridir.

Kalp dostu olabilir: İçerdiği potasyum ve lif sayesinde kalp-damar sağlığını destekler.

Antioksidan içerir: Hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olan bileşikler içerir.

Kemik sağlığını destekleyebilir: K vitamini içeriği sayesinde kemik metabolizmasına katkı sağlayabilir.

Su oranı yüksektir: Vücudun sıvı dengesine katkıda bulunur.

Özellikle zeytinyağlı tüketildiğinde hem hafif hem de besleyici bir öğün haline gelir. Çok uzun süre pişirmek ise vitamin kaybına yol açabileceği için kontrollü pişirmek önerilir.

