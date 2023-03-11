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Dünyanın en büyük vajinası ve göğüslerine sahip olmak isteyen fenomeni Mary Magdalene, göğüs ölçülerini karpuzla karşılaştırdı

11.03.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerin sahip olmak için sayısız kez estetik ameliyat geçiren Mary Magdalene fiziksel görüntüsündeki farklılık sayesinde kısa sürede sosyal medyada fenomen olmayı başardı. Göğüs implantlarından birinin patlamasının sonrasında takipçilerine doğal haline döneceğini belirten Magdalene yeni implantlarını ellerine aldığı karpuzlarla kıyaslayınca sosyal medyada yer yerinden oynadı.

Dünyanın en büyük vajinası ve göğüslerine sahip olmak isteyen fenomeni Mary Magdalene, göğüs ölçülerini karpuzla karşılaştırdı

Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Mary Magdalene, estetik prosedürleri ve fiziksel görüntüüs sayesinde tüm dünyanın dikkatini çekmeti başardı. Sosyal medyada cesur pozlara imza atan Magdalene bu lez süpermarkette nefesleri kesti. Süpermarketin sebze-meyve reyonun önünde elinde karpuzları alarak poz veren Magdalene sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Magdale’nin gönderisi kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Gönderisini kavun emojisiyle destekleyen Magdalene hayranlarını gülümsetmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının biri gönderiye, “Yemin ederim karpuzlardan daha büyük” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz bir kıyaslama” yorumunu ekledi.

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